﻿Dinieren über Dresden – So schmeckt’s in der Dresdner Aussicht

Unser Gastrotest führt uns diesmal in eine ganz andere Ecke Dresdens. Mitten im Wohngebiet an der Südhöhe gibt es unerwartet gute Ausblicke.

Dresden. Okay, ich muss es zugeben: Auch nach über 15 Jahren Dresden habe ich längst noch nicht alle Ecken meiner Wahlheimat erschlossen. Da ist es äußerst praktisch, dass mich diese Testreihe immer wieder auch in ganz neue Gefilde spült. Diesmal verschlägt es uns in „die alte Hood“ der Begleitung. Die ist vorgeblich so entlegen, dass sich die DVB-Verbindungsauskunft beharrlich weigert, eine logistisch sinnvolle Kombination öffentlicher Verkehrsmittel zusammenzukombinieren und stattdessen nur eine mir bisher unbekannte Fehlermeldung ausspuckt. Spoiler: Eigentlich ist es ganz einfach, immerhin bin ich wohlbehalten am Ziel angekommen.