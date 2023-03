﻿Gut gebrüllt, „Löwe“: So schmeckt’s in der neuen Kult-Tagesbar an der Hauptstraße

Dresden. Mit dem Wetter ist das ja so eine Sache: Mitunter verhält es sich wie ein bockiges Kind und macht, wonach ihm gerade der Sinn steht – und dabei haben wir noch nicht mal April. Immerhin lässt sich die Sonne inzwischen wieder häufiger sehen und bringt die Stadt langsam, aber sicher auf Temperatur. Bald also wird auf der Hauptstraße wieder das Wasserspiel angeworfen und für Abkühlung sorgen – zumindest für die ganz kleinen Stadtbewohner und Gäste.

Erfrischungen gibt’s natürlich auch für die Erwachsenen und auch nicht erst im Sommer, denn Ende letzten Jahres hat nach drei Jahren Schlummer die einstige Kult-Tagesbar „Löwe“ unter neuer Führung wiedereröffnet. Schon lange bin ich am Lokal vorbeigeschlichen, das natürlich alsbald auf meiner Test-Liste gelandet war. Anfang März sollte das Vorhaben eines Löwen-Tests endlich Gestalt annehmen.

Weil die DVB an diesem Tag streikte, ich aber trotzdem einen Termin am Schillerplatz wahrnehmen musste, bin ich eben dorthin gelaufen. Und wieder zurück. Das mache ich zwar prinzipiell gerne, allerdings hatte ich es an diesem Tag aus kosmischen Gründen versäumt, mir irgendeinen Snack einzupacken und so kam es, wie es kommen musste: Auf dem Rückweg manifestierte sich ein vernehmliches Knurren in der Magengegend. So richtig viele Möglichkeiten, hiergegen was zu tun, bieten sich unterwegs nicht unbedingt, allerdings interpretierte ich das Knurren als deutliches Zeichen und beschloss, mich in die buchstäbliche Höhle des Löwen zu wagen. Schon zu DDR-Zeiten war der Löwe Kult, die Inneneinrichtung mit Sandsteinskulpturen, Kunstmarmor hinter dem Tresen und auch Tische und Bänke sind denkmalgeschützt.

Z-Stühle und Kugelleuchter

Im verglasten Pavillon, der Anfang der 90er angebaut wurde, finden sich zwar auch vor allem DDR-Möbel wie die sogenannten Z-Stühle, in Kombination mit dem Kugelleuchter, der früher im Flughafen für lichte Momente sorgte, und knallig orangefarbenen Cord-Sitzmöbeln geht es hier aber etwas hipper zu. Am noch sehr frühen Abend ist schon ganz gut was los, ich suche mir ein gemütliches Plätzchen nahe der Theke, um ein bisschen was vom Geschehen mitzubekommen, denn ausnahmsweise bin ich ohne Begleitung unterwegs. Das macht aber gar nichts, denn das Lokal versprüht einen ganz eigenen Charme und es gibt reichlich zu schauen.

Im Pavillon versprühen Z-Stühle, orangefarbene Cord-Sofas und ein Kugelleuchter DDR-Charme. © Quelle: Dietrich Flechtner

Zunächst schaue ich aber auf die Speisetafel. Die ist sehr klein gehalten, es gibt Soljanka und Erbsen-Minz-Suppe (8,50 Euro), veganen Rosa-Glasnudel-Salat (10,50 Euro), geröstete Möhrensuppe mit karamellisierter Birne (8,50 Euro), Pennoni mit Pilzragout und Kresse, Spaghetti mit hausgemachtem roten oder grünen Pesto und Böhmisches Biergulasch mit Knödel (je 12,50 Euro). Außerdem ist ein veganer Flammkuchen mit roter Bete und Birne im Angebot (10,50 Euro).

Mix aus Klassikern und internationalen Add-Ons

Das Angebot liest sich soweit gut, mir gefällt der Mix aus erwartbaren Klassikern der Hausmannskost und internationalen Gerichten, auch die Preise klingen fair. Weil ich mich nicht so richtig entscheiden kann, lasse ich mir von der sehr freundlichen Service-Fee eine Empfehlung aussprechen. Empfehlen kann sie – natürlich – alles, der Renner sei seit der Eröffnung aber das Biergulasch. Passt mir auch ganz gut, immerhin bin ich doch einigermaßen durchgefroren und Gulasch ist definitiv Soulfood. Auf Nachfrage bekomme ich außerdem eine Vorspeisenportion des Glasnudelsalats (6,50 Euro).

Die Soljanka gehört zu den Klassikern der Speisekarte. © Quelle: Dietrich Flechtner

Aus der vergleichsweise recht umfangreichen Getränkekarte – immerhin ist es eine Tagesbar mit „Essensbegleitung“, wie mir Chef Guram Dobrindt später das Konzept erklärt – ordere ich zudem ein Wasser (0,2 Liter für 2,50 Euro) und ein Glas Grauburgunder (0,2 Liter für 6,20 Euro).

Nach kurzer Zeit erreicht mich meine Vorspeise. Optisch macht der vegane Glasnudelsalat einen ansprechenden Eindruck, im Kontrast zur schwarzen Schüssel leuchten die rosa Glasnudeln mit frischer grüner Gurke, Mango und Möhre um die Wette. Geschmacklich finde ich den Salat okay, die Nudeln sind mir etwas zu störrisch, diese hätten für mich gern einen Schnuff weicher sein können. Auch fehlt mir ein bisschen die Schärfe. Dennoch: Als Vorspeise solide. Ich bin aber froh, mich für einen anderen Hauptgang entschieden zu haben.

Fair und ausreichend

Auch darauf muss ich nicht lange warten. Kaum, dass die Salatschüssel geleert ist, wird sie auch schon durch einen Teller Gulasch ersetzt. Auch das sieht gut aus: Eine schön satte, rötliche Farbe strahlt mir entgegen, dekoriert wurde lediglich mit ein paar dünn geschnittenen Zwiebelringen und etwas gehackter Petersilie – bekanntermaßen bin ich kein Fan von unnötigem, nicht wirklich essbarem Gedöns auf dem Teller. Zum Gulasch gibt’s außerdem Böhmische Knödel – nicht unbedingt meine Lieblingsbeilage, aber davon unbenommen natürlich passend zum Gericht. Die Portion ist nicht riesig, für den sehr erschwinglichen Preis aber absolut fair und sowieso ausreichend.

Ansonsten erschließt sich mir die vom Service angedeutete Beliebtheit des Gerichts sehr schnell: Das Gulasch ist ein Knaller. Die Soße ist sämig und hat eine tolle, dezente Schärfe mit einem leicht fruchtigen Unterton, feine Karottenwürfel bringen zudem etwas Leichtigkeit rein. Die drei Scheiben Knödel indes überzeugen mich überraschenderweise vollends: Sie sind sehr soft, super fluffig und ich habe tatsächlich großen Spaß daran, diese sich mit der grandiosen Soße vollsaugen zu lassen – fast hätte ich noch was nachgeordert. Allerdings bin ich pappsatt. Trotzdem frage ich noch nach einem Dessert, um die fehlende Begleitung zu kompensieren. Das gibt’s zum Testzeitpunkt allerdings noch nicht – inzwischen wurde aber dahingehend nachgerüstet.

Betreiber Guram Dobrindt schmeißt übrigens seit 19 Jahren bereits erfolgreich die Combo Bar an der Louisenstraße – mit dem Löwen hat er einiges vor. So soll in Kürze wie in alten Zeiten wieder ein Hot-Dog-Straßenverkauf das Angebot erweitern, denn schon damals gab es dort Dresdens einzigen echten DDR-Hotdog. Als West-Kind werde ich den also auf jeden Fall noch probieren müssen, außerdem soll es auch handgeschnittene Pommes geben – das allein lockt mich schon an.

Ansonsten soll sich der Löwe nach Wunsch Dobrindts in alter Tradition als ein Ort der Begegnung und des entspannten Verweilens etablieren: vom Frühstück bis zum Absacker, zum Arbeiten oder zum Daten, zum Quatschen und zum Trinken. Es würde mich wundern, sollte dem Löwen dieses Kunststück nicht gelingen.