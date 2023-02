﻿Peru trifft Italien im „Capriccios“ im Dresdner Hechtviertel

Dresden. Wo ist eigentlich die Zeit schon wieder hin? Eben noch stand das Christkind vor der Tür und jetzt begibt sich schon bald wieder ein konfuses Kaninchen in die Spur, um Haken schlagend bunt gefärbte Eier an möglichst absonderlichen Orten zu verstecken. Vor kurzem also – wir erinnern uns – nahte das Fest der Liebe und wie jedes Jahr war auch diesmal die Vorweihnachtszeit eher so durchschnittlich besinnlich. Für die Begleitung jedenfalls, die ich mit der verantwortungsvollen Aufgabe betraut hatte, einen Tisch in einem der noch zu testenden Restaurants zu reservieren, artete der Versuch der Umsetzung trotz reichlicher Auswahl in ziemlichen Stress aus: In der Woche vor Weihnachten gab es kaum irgendwo noch ein freies Plätzchen. Glück hatte sie schließlich – gerade noch so – im „Capriccios“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das familiengeführte Restaurant befindet sich mitten im Hechtviertel. © Quelle: Dietrich Flechtner

Das familiengeführte Lokal im Hechtviertel bietet ein recht spannendes Fusionskonzept, denn Chef Simone Russo ist Italiener, seine Angetraute Evelin stammt aus Peru. So kann der Gast also eine Art Best of aus beiden Länderküchen erwarten. Wir finden das sehr spannend und schneien in trauter Viererrunde zu unserem Testbesuch herein. Das Lokal ist voller als der Nikolausstiefel eines sehr (!) braven Kindes, wir nehmen an unserem Tisch unmittelbar am Eingang Platz. Wir erhalten die Speisekarten und verschaffen uns zunächst einen Überblick.

Pasta, Queso und Antipasti Peru-Italia

Unter Antipasti Speciale findet sich dann auch direkt das, was man sich unter einem italienisch-peruanischen Intermezzo so vorstellt: Klassiker wie Vitello Tonnato und Carpaccio (beides 12,50 Euro), aber auch mit Queso gefüllte und mit Guacamole servierte Teigtaschen (7,50 Euro) sowie eine gemischte Vorspeisenplatte Peru-Italia (18,90 Euro für zwei Personen). Auch die Suppen fahren eine klare Linie: Italienische Tomatensuppe (6 Euro) auf der einen, peruanische Fischsuppe (9,50 Euro) auf der anderen Seite.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ceviche Peruano: Fisch in Limettensaft mariniert, Koriander und Rocoto Chili mit Süßkartoffeln, Bananenchips und Mais. © Quelle: Dietrich Flechtner

Besonders interessant klingen die Spezialangebote des Hauses. Hier gibt es etwa Lomo Saltado a lo Peruano – gebratene Rinderfiletstreifen mit Gemüse, Süßkartoffeln und Knoblauchreis (15,50 Euro), das Begleitung 1 auch direkt als ihren Favoriten ausmacht. Begleitung 2 entscheidet sich für das peruanische Rindersteak mit Bratzwiebeln und Spiegelei, Süßkartoffelchips und Aioli (19,50). Begleitung 3 bleibt bei den italienischen Klassikern und erwählt die Tagliatelle Carbonara (11,50 Euro) zum Mahl. Spaghetti gibt’s auch, mit hausgemachtem Ragú Bolognese. Dass die Nudelsorten hier untereinander ausgetauscht wurden, mag dem deutschen Gusto angepasst sein – macht ja nix. Ich entscheide mich für die auf einem kleinen Tischaufsteller angepriesenen frischen Tortellini mit Steinpilzfüllung mit Salbeibutter und Pilzsoße (14,50 Euro).

Der unterbesetzte Service muss sichtbar jonglieren

Weil ich mich Anfang November in Mannheim in ein peruanisches Restaurant schockverliebt habe (Wenn Sie mal dort sind, schauen Sie unbedingt im „Mama Peru“ vorbei: sensationelle Küche, toller und unterhaltsamer Service, fancy, aber unaufgeregtes Ambiente.), bin ich außerdem hocherfreut, dass auch Ceviche in verschiedenen Variationen angeboten wird: mit Pulpo, mit frischen Shrimps oder in der klassischen Variante mit frischem Fisch (alle 16,50 Euro). Letztere, die Ceviche Peruano, wird es denn dann auch – als Vorspeise zum Teilen für alle, denn für die meisten der Begleitungen ist das peruanische Gericht aus mit Limettensaft mariniertem, rohem Fisch absolutes Neuland. Aus Gründen, die sich Ihnen in naher Zukunft noch offenbaren werden, bestellen wir außerdem eine Pizza Margherita (7 Euro) und eine Capricciosa (9,50 Euro), ebenfalls als Vorspeise für alle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sich das gehört, beginnen wir den Abend natürlich auch mit dem peruanischen National-Cocktail, einem Pisco Sour. Der Traubenbrand wird traditionell mit einer Eiweißhaube serviert (7,50 Euro), hier gibt es ihn noch in einigen anderen Variationen, etwa mit Maracuja- oder Limettensaft oder als „Libre“ oder „Sunrise“ angelehnt an andere Cocktail-Evergreens. Unsere Bestellung, auch die der Getränke, können wir leider erst nach rund 20 Minuten aufgeben. Im rappelvollen Restaurant sind lediglich zwei Servicemitarbeiter im Dienst, die parallel auch noch zahllose Lieferando-Bestellungen abarbeiten und sichtbar jonglieren müssen.

Verständlich, dass in diesen Zeiten auch das Liefergeschäft mitgenommen sein will, bei der dünnen Personaldecke geht das jedoch sehr zu Lasten der anwesenden Gäste. Aber nun ja, wir haben Zeit. Dass unsere erste Getränkerunde uns jedoch erst mit unseren Vorspeisen und nach einer geschlagenen Stunde erreicht, ist allerdings dann doch etwas viel des Guten.

Die Ceviche kann punkten

Immerhin: Der Pisco Sour mundet vortrefflich, die Ceviche ist ansprechend angerichtet und auch die beiden Pizzen, bereits vorgeschnitten, machen einen guten ersten Eindruck. Dieser bestätigt sich auch im Geschmackstest: Der Rand ist außen knusprig, innen fluffig, die Soße ist schön tomatig und ordentlich gewürzt, mit dem Käse wurde nicht übertrieben und auf der Capricciosa sind reichlich frische Champignons und ein qualitativ guter, dünn geschnittener Kochschinken gelandet. Artischocken hätten es gern ein paar mehr sein können, aber insgesamt finden wir beide Pizzen sehr in Ordnung.

Frischer Fisch wie hier Wolfsbarsch steht regelmäßig auf der Karte im „Capriccios“. © Quelle: Dietrich Flechtner

Auch die Ceviche punktet, der Fisch ist toll mariniert und merklich frisch, der separat gereichte, zusätzliche Limettendip hat ordentlich Bums und macht richtig Laune, Chili und Limette sind gut ausbalanciert und alles auf dem Teller wird noch toller, wenn man es vorher dort reingetunkt hat. Sehr gut eignen sich dafür die Scheiben von gegarter Süßkartoffel, eine der angekündigten Beilagen und mein persönlicher Favorit. Nicht ganz so unser Ding sind die Bananenchips, dafür findet der Cusco-Riesenmais neue Fans am Tisch. Auf dem Teller gibt es ihn geröstet und als Stück vom gegarten Kolben. Nicht auf der Karte angekündigt ist die Maniok, die wir aber recht schnell enttarnen. Insgesamt ein solider Teller, auch wenn er hinter der Mannheimer Erfahrung leider ein ganzes Stück zurückstecken muss. Wer sich erstmal rantasten will, kann auch eine kleine Vorspeisenportion bestellen – das erfahren wir allerdings nur vom Nachbartisch, in der Karte ist das nicht ausgezeichnet und unser Service-Mitarbeiter hat nichts dergleichen verlauten lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hauptspeisen sind nahezu kalt

Als unsere Hauptgänge kommen – immerhin haben wir zwischen den beiden Gängen nun nur noch eine halbe Stunde gewartet – nutzen wir die Gunst der Stunde und bestellen gleich noch eine Flasche Hauswein Rosé (16 Euro für 1 l). Fast alle unsere Speisen sehen optisch erstmal gut aus. Das Lumo Saltado löst bei mir fast schon Futterneid aus, die Rinderfiletstreifen werden von Paprikastreifen ergänzt, die Süßkartoffel kommt im Pommesgewand. Gewürzt ist das Gericht toll – nur leider nahezu kalt. So auch das Rindersteak mit Spiegelei. Dafür sind die Süßkartoffelfritten allerdings trotz der Minusgerade top in puncto Knusprigkeit, was durchaus nicht überall der Fall ist.

Meine Tortellini sind soweit in Ordnung – sie sind reich gefüllt, die Masse ist jedoch ein wenig dumpf und so richtig toll finde ich auch die Konsistenz nicht. Immerhin: Der Pilzgeschmack ist da. Dass bei dem Preis wohl nicht ausschließlich Steinpilze Verwendung gefunden haben, war natürlich erwartbar. Die Portion ist aber recht ordentlich und schön angerichtet. Nächstes Mal würde ich mich aber wohl für ein anderes Gericht entscheiden, Pasta geht durchaus besser.

Carbonara-Fail enttäuscht

Ein Reinfall ist indes die Pasta Carbonara meiner Sitznachbarin. Schon der erste Eindruck ist ob der schieren Masse an großformatigen Käsespänen etwas irritierend, darunter jedoch wird ersichtlich, dass bei diesem Teller einiges schief gelaufen sein muss. Der Speck hätte durchaus knuspriger sein können, richtig problematisch ist aber etwas anderes: Wer sich schonmal selbst an einer echten Carbonara versucht hat, stand bei den ersten Malen vielleicht auch schon vor diesem Problem. Passt man nicht auf und dreht rechtzeitig die Temperatur runter, stockt die Käse-Eimasse und dann wird’s keine geschmeidige, cremige Soße, sondern Brühe, respektive: Rührei.

Steckbrief Restaurant „Capriccios“ Adresse: Rudolf-Leonhard-Straße 14, 01097 Dresden, Telefon 0351/1606111, Internet: www.capriccios-dresden.de Konzept: klassische italienische Küche trifft novo-andinische, peruanische Küche Extras: Catering, Pizza-Party als buchbares Event für Feiern, Außenbereich, Mittagstisch Mo bis Fr 11 bis 14 Uhr Geöffnet: Mo bis Fr 11 bis 14 Uhr, Di bis Sa 17.30 bis 23 Uhr Preise: Hauptgerichte ab 8 Euro Gesamtnote (von max. 10): 6,6, Essen: 7 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 5 (20 Prozent), Ambiente: 7 (20 Prozent) Fazit: eine echte Entdeckung mit sensationeller Preis-Leistung

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das kann passieren, sollte es aber nicht, zumindest nicht im italienischen Restaurant. Dass sowas auch dort gelegentlich vorkommt: geschenkt. Dass ein derart grober Schnitzer allerdings in der Küche übersehen wird oder der Teller trotzdem geschickt wird, weil sonst alles noch viel, viel länger dauert – suboptimal. Weil auch die Tagliatelle zudem nur lauwarm an den Tisch kamen, verliert die Begleitung dann auch die Lust an ihrer Pasta und isst stattdessen lieber noch ein Stück Pizza.

Mundorgel und seltsame Wein-Gebaren

Unterhaltsam ist es dann aber doch: Ständig kommen Musiker herein, spielen ein Stück auf Klampfe oder Mundorgel und verschwinden wieder. Noch kurioser finden wir aber, wie unsere Hauswein-Bestellung umgesetzt wird. Da dieser offenbar bereits ausgetrunken ist, wird kurzerhand eine Flasche anderen Roséweins dem Kühlschrank entnommen und in eine Schnappverschluss-Glasflasche umgefüllt. Diese bekommen wir ohne weitere Erklärung (da der Service-Mitarbeiter sehr gut Italienisch, aber wenig Deutsch kann, allerdings entschuldbar) serviert. Lustig: Wie von uns beobachtet, ist lediglich eine 0,75-Liter-Flasche ins neue Gefäß gefüllt worden – dafür aber offenbar ein hochpreisigerer Wein. Nun ja, vielleicht nicht ganz astrein, aber auch kein Grund, ein Fass aufzumachen. Im wörtlichen und im wirklichen Sinne.

Nach diesem kulinarisch sehr durchwachsenen Abend sind wir dennoch satt und amüsiert. Vielleicht haben wir einen ungünstigen Abend erwischt und die Performance von Service und Küche ist unter entspannteren Bedingungen überzeugender. Vielleicht sollte aber auch Lieferando mal aussetzen dürfen, wenn ein knackevoller Gastraum mit offensichtlich zu wenig Personal bespielt werden muss. Einen erneuten Versuch erscheint uns das Konzept aber durchaus wert zu sein.

Von Kaddi Cutz