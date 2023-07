Pizza mit Ente, Spaghetti mit Saté – Fusionsküche macht’s möglich. Aber ist das wirklich ein gutes Match? Kaddi Cutz ist skeptisch aber bereit, sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen.

Dresden. Wohl kaum irgendwo in Dresden herrscht so viel Fluktuation in der Gastronomie wie in der Neustadt – und gleichwohl ist auch die Dichte asiatischer Restaurants nirgends größer, die sich insbesondere an der Alaunstraße kuschelnd aneinander schmiegen. Seit einigen Wochen nun gibt es hier einen weiteren Neuzugang, der sich mit einem etwas spezielleren Konzept aus der Masse abheben möchte.