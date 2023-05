﻿Was würde Eva sagen? So schmeckt’s in Adams Gasthof in Moritzburg

Dresden. Der Frühling hat in diesem Jahr ganz schön gebraucht, um aus den sprichwörtlichen Latschen zu kommen. So ist es trotz diverser jahreszeitlich angemessenerer Wetteroptionen klirrend kalt, als wir uns in Richtung Moritzburg aufmachen. Dort haben wir uns Adams Gasthof für einen Testbesuch ausgeguckt. Die Anfahrt durch das am Samstagabend sehr wenig frequentierte Örtchen gestaltet sich fast schon romantisch: Straßenlaternen werfen gedämpftes Licht auf die über die nahezu leergefegten Straßen tanzenden Flocken, die Stille draußen ist beinahe hörbar. Ein bisschen kommen wir uns vor, als wären wir versehentlich im Inneren einer Schneekugel gelandet. Trotzdem sind wir natürlich in Bewegung und erreichen, vorbei am Aschenbrödel-Schloss, unser Ziel. Und ich muss ein bisschen lachen, weil ich mich erinnere, dass das Aschenbrödel im tschechischen Original Popelku heißt und das (leider) einen sehr infantilen Nerv trifft.

Fröhlich-rustikaler Service

Die Parkplatzsuche gestaltet sich unproblematisch, still und starr ruht das historische Fachwerkhaus im Schneegestöber und wir haben jetzt so richtig Lust auf wärmendes Soul Food. Mal sehen, ob wir das hier kriegen. Empfangen werden wir fröhlich-rustikal vom hinter der Theke werkelndem Service, das etwas Saloppe, Verbindliche passt für uns sehr gut. Wir werden zu unserem reservierten Tisch im hinteren Bereich geleitet, der sich deutlich heller präsentiert als der Eingang.

Adams Gasthof in Moritzburg setzt auf gutbürgerliche Küche. © Quelle: Dietrich Flechtner

Jagdtrophäen und gerahmte Moritzburg-Gemälde an den hell getünchten Wänden, Leuchter aus Hirschgeweih, Holzmobiliar – gefällt uns ganz gut. Wir bekommen die Speisekarten ausgehändigt und zudem schleppt eine weitere Service-Fee eine große Tafel heran, auf welcher mit Kreide noch ein paar weitere Offerten angeschrieben stehen. So gibt es heute außer der Reihe neben Kartoffelsuppe mit Wiener (6,80 Euro) auch Sauerbraten mit Kloß und Rotkohl (22,80 Euro), Kasslerkotelett mit Rahmsauerkraut und Püree oder eine halbe Haxe mit Sauerkraut, Merrettichsauce und Kartoffeln (beides 22,50 Euro). Wir nehmen dennoch das reguläre Angebot in Augenschein.

Kartoffelkloß statt schwäbischer Eierteigware

Ein bisschen schmunzeln müssen wir, weil hier noch immer die Herbst-Karte gefahren wird – aufgrund der doch eher noch winterlichen Temperaturen passt das aber ja trotzdem noch irgendwie. Wir beschließen, den Abend mit einer geteilten Vorspeise zu beginnen, dafür erwählen wir den gemischten Herbstsalat mit Rote-Bete-Balsamico-Dressing, Kürbis-Apfel-Chutney und gebackenem Ziegenkäse (12,50 Euro). Ich entdecke zudem geschmorte Ochsenbacke mit Rotweinsauce, Herbstgemüse und Kartoffelstampf (22,80 Euro), womit mein Hauptgang steht. Die Begleitung indes trifft seine Wahl trotz einiger Sympathien für manches Tafelgericht dann schließlich doch aus den Klassikern.

Klassiker auf der Karte

Die bieten mit Käse überbackenes Würzfleisch mit Baguette (8,80 Euro), Spinatknödel mit geschmortem Kürbis, Bröselbutter und Grana Padano (16,80 Euro) sowie natürlich das Gasthof-Schnitzel Wiener Art mit Blattsalaten, Waldpilzrahm und Bratkartoffeln (18,80 Euro), das wahlweise auch als „au four“-Version mit Würzfleisch und Pommes (21,50 Euro) zu haben ist. Die Begleitung entscheidet sich schließlich gegen die knusprige Bauernente mit Rotkohl, Kartoffelkloß samt Bröselbutter und kräftiger Soße (1/4 19,50 Euro, ½ 25,80 Euro) und erwählt Adams Hirschgulasch, das regulär mit Apfelrotkohl, Butterspätzle und Wildpreiselbeeren serviert wird. Ein bisschen Spaß muss, will man Roberto Blanco glauben, zwar sein, allerdings verfährt die Begleitung heute lieber nach dem bewährten Prinzip „Spätzle beiseite“ und tauscht die schwäbische Eierteigspeise gegen einen Kartoffelkloß (1,50 Euro Aufpreis).

Ein gut gemachter gebackener Ziegenkäse ist kein Hexenwerk

Während wir ins Glas schauen – in meinem Fall gefüllt mit 0,2 Litern Grauburgunder vom Weingut A. Diehl aus der Pfalz (6,80 Euro), in dem der Begleitung mit alkoholfreier Maisel’s Weisse (5,30 Euro für 0,3 Liter) – erreicht uns auch schon unser herbstlicher Salat nebst zwei kleinen Tellern. Optisch macht der Teller einen ganz guten Eindruck: Die Blattsalate wie Radicchio, Rapunzel und der unvermeidliche Lollo haben erkennbar ausreichend Marinade abbekommen, garniert wurde mit Rettichkresse und Sprossen. Dazu gibt’s zwei gebackene Ziegenkäsetaler, die optisch allerdings eher an Convenience-Camembert erinnern. Finden wir ein bisschen schade, immerhin ist ein gut gemachter gebackener Ziegenkäse zum Salat nun wirklich kein Hexenwerk.

Geschmacklich ist diese Version immerhin okay, das Dressing aus Rote-Bete-Balsamico und Kürbis-Apfel-Chutney gefällt uns dafür sehr gut, vor allem zum bitteren Radicchio gibt das einen schönen Kontrast. Als komplettes Gericht hätte der Salat uns nicht ganz so begeistert, als geteilte Vorspeise für zwei Personen jedoch ist das ein netter Aufmacher. Während wir auf die Hauptspeisen warten, fühlen wir uns ganz gut unterhalten – der große Familientisch hinter uns weiß durchaus zu erheitern und auch unsere Service-Fee bedenkt uns immer wieder mal mit einem flotten Spruch. Und schließlich mit zwei gut gefüllten Tellern. Die Optik hier müssen wir freilich losgelöst von der Tatsache bewerten, dass sich das Farbenspiel derlei Gerichte meist in Nuancen von Braun abspielt, was halt nie so richtig hübsch ist.

Sauerbraten mit Rotkraut und Kloß. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die Portionen sind reichlich

Dennoch: Ein bisschen Farbe bringt mein Wurzelgemüse ins Spiel und auch etwas Petersilie wurde über die Bäckchen gestreut – darf sein, auf unnötigen Deko-Schnickschnack wurde hier erfreulicherweise verzichtet. Auf dem Teller gegenüber schmiegen sich Rotkraut und Gulasch fast wie Ying und Yang aneinander, wäre da nicht der mit Semmelbrösel und Petersilie getoppte Kartoffelkloß. Dieser weiß geschmacklich zu überzeugen, wenngleich wir vermuten, dass es sich hierbei um Teilconvenience handelt, so ist das unterm Strich ein gutes Produkt.

Kräftig und gut gewürzt

Das Rotkraut hat einen schönen Glanz, eine feine Süße und ist nicht zu weich oder gar glitschig, wie es oft passiert, wenn Zucker und Kartoffelstärke gar zu großzügig eingesetzt wurden. Kurzum: Ein guter Rotkohl, der zusammen mit dem Wildgulasch ein tolles Match ergibt. Das mürbe Fleisch ist reichlich vorhanden, die schön dunkle Sauce kräftig und gut gewürzt.

Gut gefällt uns auch die Bäckchensauce, den Rotwein schmecken wir noch dezent raus, auch Farbe und Glanz passen. Gut gewürzt ist auch das Wurzelgemüse, das hauptsächlich aus gelben Rüben, Sellerie und Karotten besteht, das hätte für uns allerdings einen Schnuff weicher sein dürfen. Das Kartoffelpüree indes mutet zwar etwas blass an, ist ansonsten aber gut gelungen – allerdings auch keine Offenbarung. Trotzdem: schön fluffig, die Kartoffeln schmecken wir noch deutlich raus und die feinen Stückchen finden wir fürs Gasthaus-Konzept ebenfalls passend.

Damian Pajek richtet Sauerbraten an. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die Bäckchen selbst aber begeistern mich als erklärter Fan dieses Gerichts nicht so richtig, das habe ich schon deutlich besser gegessen. Insgesamt ist mir das Fleisch einen Tacken zu trocken und erinnert eher an einen Braten. Kann man so machen, geht aber deutlich besser. Die Portionen immerhin sind reichlich bemessen und wir schon gut gesättigt, weil es sich hier aber doch ganz schön sitzen, schnacken und hinausschauen lässt, bleiben wir noch auf ein Dessert.

Unser Sonderwunsch stößt auf Irritation

Die Auswahl ist übersichtlich: Es gibt verschiedene Sorten Eis, mit Schokolade, Stracciatella, Vanille und Pistazie kann man nicht viel falsch machen, für die Fruchtfliegen unter uns gibt’s außerdem Mango-Sorbet. Die Kugel kostet 2,80 Euro. Richtig gut finde ich aber, dass hier eine hierorts zu Unrecht viel zu selten anzutreffende Eiskreation anzutreffen ist: Zwei Kugeln Vanilleeis werden mit Krokant und Kürbiskernöl (6,50 Euro) serviert. Das mag wild klingen, ist aber eine grandiose Kombination, wenn hier ein ordentliches Eis mit einem qualitativ hochwertigen steirischen Öl in Kontakt kommt. Glauben Sie nicht?

Dann probieren Sie das bei Gelegenheit unbedingt mal aus. Wir machen das heute allerdings nicht, die Temperaturen rufen laut und vernehmlich „Apfelstrudel“. Der gewinnt gegen das inzwischen überall inflationär verfügbare lauwarme Schokoküchlein, hier mit Beerengrütze, Pistazieneis und Schlagsahne (8,50 Euro).

Serviert wird der – übrigens karamellisierte – Apfelstrudel in Adams Gasthof mit Vanillesauce und Stracciatellaeis (7,80 Euro) – wir möchten lieber Vanille, was für einige Irritation beim Servicemitarbeiter sorgt. So richtig versteht er nicht, warum wir es trotz Gegenargumenten lieber „langweilig“ wollen. Wir sind amüsiert. Noch mehr, als wir uns nach angemessener Wartezeit unserem Dessert gegenüber sehen: Irgendwie hat unser Sonderwunsch offenbar einen inneren Monk beim Küchenpersonal getriggert, denn das Schlagsahnehäubchen ist großzügig mit Schokoladensplittern bestreut worden. Genau unser Humor. Die Vanillesauce wird im separaten Schälchen gereicht, was wir gut finden, denn durchgeweicht macht Strudel wenig Freude und unbedingt gebraucht hätten wir die Beigabe ohnehin nicht.

Knuspriger Strudel mit Karamell-Knack

Das Vanilleeis ist cremig und geschmacklich super, bei dem durchaus etwas happigen Kugelpreis haben wir das aber auch erwartet. Der Strudel kommt als vielleicht etwas dünn geratene Scheibe, ist allerdings schön knusprig und hat den versprochenen Karamell-Knack. Auch die Füllung aus Äpfeln, Nüssen und Rosinen kann was. Wir sind unsicher, ob der Strudel hausgemacht ist und fragen nach: Ist er nicht, wie auch unumwunden zugegeben wird. Nachvollziehbar, immerhin ist das doch ein ziemlicher Aufwand und der Gasthof immer gut besucht. Schlimm finden wir das nicht, zumal hier ein wirklich gutes Convenienceprodukt zum Einsatz kommt.

Insgesamt haben wir irgendwie einen Schnuff mehr erwartet, immerhin wird der Gasthof seit 2017 von den Haufe-Brüdern Uwe und Bernd geführt, die lange das Villandry in der Neustadt begeisternd bewirteten. Nun ist die Ausrichtung hier freilich eine andere, dennoch erscheint uns die Handschrift zumindest etwas verwaschen. Nach einem aber doch sehr schönen und unterhaltsamen Abend geht es also zurück ins Schneegestöber für einen kleinen Märchenmoment – und das nächste Mal dann auf die Sommerterrasse.