﻿„Die Kronjuwelen Sachsens“ – was passierte mit der Beute?

Vor drei Jahren passierte das Unfassbare. Diebe stiegen ins Grüne Gewölbe ein und stahlen Juwelen von unschätzbarem Wert. DNN-Autor Butz Peters beleuchtet in einer fünfteiligen Serie die Hintergründe. Heute Teil 4: Selbst ausgelobte Belohnung in Millionenhöhe brachte nicht den entscheidenden Hinweis.

Dresden. Keine vier Minuten, nachdem die beiden Einbrecher damit begonnen hatten, die Glasvitrinen im Historischen Grünen Gewölbe mit Äxten aufzuhacken, scheppert die Beute in einem Audi A6 Avant über die Augustusbrücke: Mit Tempo 50 jagt er über den – damaligen – Fuß- und Radweg. Nur durch einen beherzten Sprung zur Seite schafft es eine Radfahrerin, einem Zusammenstoß zu entgehen.

Dieser Kombi ist der letzte bekannte Ort, an dem Augusts Juwelen lagen: 21 Schmuckstücke. Besetzt mit über 4 316 Diamanten und Brillanten. Ihren Wert beziffert die Dresdner Staatsanwaltschaft später mit 113,8 Millionen Euro. Der höchste Schaden eines Kunstdiebstahls in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Nicht zu beziffern ist der kulturhistorische Schaden

Der Betrag resultiert aus Versicherungswerten – tatsächlichen und geschätzten. Für historischen Schmuck wie aus dem Juwelenzimmer des Grünen Gewölbes gibt es weder einen Marktpreis noch einen Wiederbeschaffungswert. Anders als bei historischen Briefmarken oder altem Meißner Porzellan.

Nicht zu beziffern ist der kulturhistorische Schaden. Er ist immens. Betroffen sind die „Kronjuwelen Sachsens,“ sagt Dirk Syndram, seinerzeit Direktor des Grünen Gewölbes – „das ist das, was beispielsweise England im Tower hat.“

Das Dresdner Grüne Gewölbe ist die Selbstkrönung des barocken Lebenswerkes von August dem Starken (1670 bis 1733). Ausdruck seines Reichtums wie auch seiner absolutistischen Macht. Eine Mixtur aus üppiger Schatzkammer und einzigartigem Museum. Eröffnet vor fast dreihundert Jahren. 1729.

Emotionaler Höhepunkt ist das Juwelenzimmer

Den Rundgang durch die acht Räume hatte August als emotionales Ereignis inszeniert: Für den Besucher – er schreitet an dreitausend Schätzen vorbei – steigt die sinnliche Wahrnehmung allmählich an. Überall funkelt, glitzert, strahlt es. Diamanten, Silber, Gold, Elfenbein, Kupfer, Bergkristall.

Emotionaler Höhepunkt ist das Juwelenzimmer. Von überall her glitzert es. Der Raum, in dem die Einbrecher fast dreihundert Jahre später 21 Teile aus Schmuckgarnituren mitnehmen: der „Diamantrosen-“ und „Brillantgarnitur“ sowie vom „Diamantschmuck der Königinnen“.

Derartige Garnituren waren Teil Augusts Beeindruckungsstrategie. Zehn ließ er anfertigen: Jeweils ein Ensemble aus zusammengehörigen Schmuckstücken, die an der Kleidung zu besonderen Anlässen aufgenäht und aufgesteckt wurden: Rock- und Westenknöpfe, Manschettenknöpfe, Zierschnallen für Schuhe, Hosen und Hut sowie einiges mehr.

Augusts Schatzkammer wird zu einem Besuchermagneten

Wertvollstes Beutestück des Schlossdiebstahls ist die „Epaulette“ aus der Brillantgarnitur: Ein zwanzig Zentimeter langes „Achselband“, das der König auf der Schulter trug: Mit dem 50 Karat schweren „Sächsischen Weißen“ und zwei weiteren großen Diamanten. Viele kleinerer Diamanten baumeln locker herunter.

Damals war der Wert dieser „Epaulette“ unvorstellbar: 280 000 Taler – allein für den „Sächsischen Weißen“ und einen anderen großen Diamanten. Fast so viel, wie die ganze Dresdner Frauenkirche kostete: Erbaut zwischen 1726 und 1743 für 288 000 Taler. 95 Meter hoch.

Augusts Schatzkammer wird zu einem Besuchermagneten. Als sie der junge Arthur Schopenhauer 1804 besichtigt, ist er von dem „Reichthum“ überwältigt und „glaubt sich in einen Feen-Palast versetzt.“

Kunstwerke kehrten nach Dresden zurück

Während des Zweiten Weltkrieges werden die Schätze des Grünen Gewölbes in 165 Kästen in die Kasematten der Festung Königstein ausgelagert. Eine der größten Bergfestungen Europas.

Der verheerende Bombenangriff in der Nacht zum 14. Februar 1945 legt das Grüne Gewölbe in Trümmer. Eine Woche nach Kriegsende erscheint auf der Festung Königstein die Trophäenkommission der Roten Armee. Sie lässt die Kunstschätze mit der Eisenbahn in die Sowjetunion schaffen.

Bald darauf macht in Dresden ein furchtbares Gerücht die Runde: Die konfiszierten Kunstwerke würden unter sowjetischen Museen aufgeteilt. Aber dazu kommt es nicht. Im Lichte der sich entwickelnden Nachkriegsordnung beschließt Moskau, dass die Kunstwerke wieder nach Dresden zurückkommen.

2006 öffnet das „Historische Grüne Gewölbe“ im wiederaufgebauten Residenzschloss

Am 28. Februar 1958 erfolgt die feierliche Übergabe im Dresdner Rathaus. „Dieser Tag wird einen Ehrenplatz in der Geschichte einnehmen“, sagt DDR-Kulturminister Alexander Abusch. Die Übergabe muss „gewirkt haben wie die Rückkehr der verlorenen Seele“, urteilt Hans-Peter Lühr, langjähriger Herausgeber der Dresdner Hefte.

2006 öffnet das „Historische Grüne Gewölbe“ im wiederaufgebauten Residenzschloss – exakt dort, wo die Schätze mehr als sechzig Jahre zuvor in Holzwolle verpackt und in Kisten verstaut wurden. Bundeskanzlerin Merkel schwärmt: „Ein Glanzstück europäischer Kultur in einer der schönsten Städte Europas“. Von einem „sächsischen Louvre“ spricht Ministerpräsident Milbradt. Das „Historische Grüne Gewölbe“ wird zum Publikumsrenner: Pro Jahr kommen über 200 000 Besucher – dreizehn Jahre nach der Wiedereröffnung auch die Einbrecher.

Was wurde aus der Beute? Mutmaßungen gibt es viele. Landete sie bei einem „Oligarchen“, dem Auftraggeber? Wurde sie in Rumänien verscherbelt? Oder im Libanon verbuddelt? Tauchte sie im Internet oder im Antwerpener Diamantenviertel auf?

Bis heute keine tatsächlichen Anhaltspunkte

Tatsächliche Anhaltspunkte gibt es keine. Bis heute nicht. Trotz umfangreicher Ermittlungen stieß die Polizei auf keine Fährte zur Beute. Und das, obwohl insgesamt 1,5 Millionen Euro Belohnung ausgelobt waren. Von anonym-privater Seite eine Million Euro.

Bei dem „Ansprechpartner“, dem Berliner Rechtsanwalt Robert Unger, meldeten sich „alle möglichen Leute“. Substanzielles war nicht dabei. Diese Auslobung besteht mittlerweile nicht mehr. Aber noch immer bietet die Polizei 500 000 Euro für Hinweise, die „zum Auffinden des Diebesgutes führen.“ Seit drei Jahren hofft sie auf den entscheidenden Hinweis – unter 0351 483 2233.

Zuversichtlich jedenfalls ist die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Marion Ackermann. Sie rechnet damit, dass die Beute eines Tages zurück ins Grüne Gewölbe kommt.

Morgen: Wie war der Juwelendiebstahl möglich?

*Dr. Butz Peters ist Rechtsanwalt und Publizist in Dresden. Er schrieb mehrere Bestseller zum Thema Innere Sicherheit. Für die DNN beobachtet er den Grüne-Gewölbe-Prozess.

Von Butz Peters*