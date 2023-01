﻿Kommentar: Kommen jetzt die Geständnisse im Juwelendiebstahl-Prozess?

Was hat es mit dem „Deal“ auf sich, wie kaputt sind die Schmuckstücke und: Werden die Angeklagten gestehen? Am Dienstag findet der erste Prozesstag nach Wiederauftauchen eines Großteils der gestohlenen Juwelen aus dem Grünen Gewölbe statt.

Dresden. Nun wird es wieder spannend im Grüne-Gewölbe-Prozess im Dresdner Hochsicherheitstrakt: Nächste Woche – nachdem monatelang die Beweisaufnahme vor sich dahingedümpelt ist. Wenn die sechs Angeklagten, ein jeder mit dem Nachnamen Remmo, ein jeder mit zwei Paar Handschellen gefesselt, am Dienstag gegen zehn Uhr von 14 Justizwachtmeistern in den Saal geführt werden, hängt der voller Fragen: Es geht um einen mittlerweile sagenumwobenen „Deal“, um Umfang und Zustand der wieder aufgetauchten Beute des größten Kunstdiebstahls der deutschen Nachkriegsgeschichte, um das, was noch fehlt. Gericht, Staatsanwaltschaft, Verteidigung – sie alle haben sich bislang weitgehend in Schweigen gehüllt.