Juwelendiebstahl: Anwälte der Angeklagten plädieren am Dienstag

Dresden. Im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe Dresden im Jahre 2019 werden am Dienstag die Plädoyers der Verteidiger erwartet. Die Anwälte der sechs Angeklagten hatten Ende März vor dem Landgericht Dresden angekündigt, nur einen Verhandlungstag für ihre Schlussvorträge zu benötigen. Das Urteil in dem Verfahren wird für den 16. Mai erwartet, wie das Landgericht in Dresden bestätigte.

Die Staatsanwaltschaft hatte mehrjährige Freiheitsstrafen für fünf der sechs angeklagten Männer gefordert. Konkret plädierte sie für Haftstrafen zwischen vier Jahren und sechs Monaten sowie sechs Jahren und acht Monaten.

Körperverletzung, Diebstahl, Brandstiftung, Sachbeschädigung

Den Angeklagten im Alter von 24 bis 29 Jahren wird schwere Brandstiftung mit gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl mit Waffen sowie Sachbeschädigung in Höhe von mehr als einer Million Euro vorgeworfen. Sie sollen im November 2019 innerhalb weniger Minuten 21 kostbare Schmuckstücke aus dem Grünen Gewölbe im Dresdner Schloss gestohlen haben. Ihr Tatfahrzeug setzten sie laut Anklage in der Tiefgarage eines Dresdner Wohnhauses in Brand.

Der Prozess hatte im Januar 2022 begonnen. Die Beteiligten hatten sich Ende 2022 auf einen juristischen Deal geeinigt. Demnach wurden mildere Strafen versprochen, wenn der Schmuck zurückgegeben wird. Schließlich wurde ein Großteil der Juwelen übergeben, jedoch in beschädigtem Zustand.

Zwei der Angeklagten sind nach Jugendstrafrecht zu bewerten. Sie waren zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt. Dem sechsten Angeklagten konnte eine Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden. Er ist laut Staatsanwaltschaft freizusprechen.