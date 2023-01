Prozess zum Juwelendiebstahl: Freistaat fordert 88 Millionen von den Angeklagten

88 Millionen Euro will das Sächsische Finanzministerium von den Angeklagten im Prozess um den Dresdner Juwelendiebstahl – die Summe wurde bereits deutlich nach unten korrigiert. Im nächsten Tagesordnungspunkt geht es um den schriftlichen Fragenkatalog.

Der Prozess um den Juwelendiebstahl wird am Dresdner Landgericht verhandelt.

Dresden. Mit einer Debatte ums Geld begann am Freitagmorgen der Verhandlungstag zum Einbruch ins Grüne Gewölbe. Der Freistaat bittet die Angeklagten weiterhin zur Kasse und hat seinen Adhäsionsantrag erneuert. War man zunächst von einem Versicherungswert der Juwelen von 113 Millionen Euro ausgegangen, wurde die Summe nach der Rückgabe eines Teil der Schmuckstücke auf 88 Millionen korrigiert.

Die will das Finanzministerium von den Angeklagten zurückhaben. In der Summe enthalten sind die Schäden an den zurückgegebenen Schmuckstücken sowie der Versicherungswert der noch fehlenden Juwelen. Sollte die Kammer dem nicht folgen, fordert das Finanzministerium, ein Sachverständigengutachten einholen zu lassen.

Nächster Tagesordnungspunkt am Freitag soll die Beantwortung von Fragen der Kammer an die Angeklagten sein. Über das genau Prozedere soll aber zunächst noch einmal beraten werden. Denn die Angeklagten hatten die Fragen schriftlich eingefordert.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr begann der Prozess gegen sechs Angeklagte aus dem berüchtigten Berliner Remmo-Clan, die im November 2019 Juwelen im Wert von 113 Millionen Euro aus dem Dresdner Schloss gestohlen haben sollen. Fast ein Jahr lang wurde geschwiegen, gemauert, abgewiegelt – bis im Dezember plötzlich ein Teil der Schmuckstücke, wenn auch beschädigt, der Polizei übergeben wurde.

Alles sah nach einem zügigen Prozessende aus

Danach gab einen Deal – Geständnisse und die Bereitschaft Fragen des Gerichts zu beantworten gegen geringere Haftstrafen. Die Angeklagten stimmten zu, fünf legten ein Geständnis ab. Alles sah nach einem nun zügigen Ende des Prozesses aus. Aber manchmal kommt es anders als man denkt. Diese Erfahrung mussten auch die Kammer und die Staatsanwaltschaft machen.

So ganz wollten sich die Remmos das Verfahren wohl nicht aus der Hand nehmen lassen. So überraschten die Verteidiger mit der Forderung, dass Fragen an ihre Mandanten schriftlich zu stellen seien und die Antworten ebenfalls schriftlich erfolgen. Mündliche Fragen im Gerichtssaal werde man nicht beantworten.

Gericht und Staatsanwaltschaft reagierten zwar verständnislos, die Kammer gab der Forderung aber trotzdem statt und erarbeitete fleißig einen Frage-Katalog, der nun öffentlich verlesen und dann den Angeklagten übergeben wurde. Die haben nun bis zum nächsten Verhandlungstag Zeit, die Fragen in Absprache mit ihren Verteidigern zu beantworten, die dann wieder öffentlich verlesen werden. Bei jeder Nachfrage läuft dies ebenso ab.

Das Prozedere kostet viel Zeit, deshalb verzögert sich das Prozess weiter. Die Kammer muss neue Termine finden und das ist bei der Vielzahl an Anwälten schwierig. Abgesehen davon, dass die Zettelübergabe einigen Bäumen das Leben kostet.