Den Studenten Timur Valitov und Victor Möhmel der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden ist etwas gelungen, dass nicht vielen in diesem Alter gelingt: Sie haben sich als Duo gefunden und gemeinsam eine CD aufgenommen.

Dresden. Als Duo firmieren sie schlicht unter ihren beiden Familiennamen, als Valitov | Möhmel – und das sehr erfolgreich. Immerhin wollten an die hundert Menschen – größtenteils wohl Studentinnen und Studenten der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden – ihr CD-Release-Konzert im Kleinen Saal des ehrwürdigen Gebäudes am Wettiner Platz hören, wo Pianist Victor Möhmel und Tenorsaxofonist Timur Valitov selbst noch studieren. Und die Zuhörer zeigten sich auch nicht besonders enttäuscht, dass es das Album nun doch erst in etwa zwei Wochen geben wird, wie Möhmel mit Bedauern sagte, sondern genossen den Live-Auftritt.