﻿Tankstellenüberfall und Diebstahl in Dresden: 20-Jähriger muss ins Gefängnis

Dresden. „Wir hatten ja schon miteinander zu tun“, begrüßte Richterin Susanne Halt den Angeklagten. Ben B. ist zwar gerade 20, aber schon justizerfahren. Beide kennen sich aus einem früheren Prozess, wo er unter anderem wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu zweieinhalb Jahren verurteilt wurde. Er hatte mit Kumpanen andere Jugendliche regelrecht zusammengedroschen und beraubt. Nun gab es ein Wiedersehen vor dem Amtsgericht. Auch diesmal ging es um besonders schweren Raub.

Spontan Tankstelle überfallen

Was machen junge Leute, wenn sie sich abends treffen? Musik hören, Filme schauen, reden, was trinken! Das war Ben B. und seinen Kumpels zu langweilig, sie beschlossen spontan: Wir überfallen mal eine Tanke. Gesagt, getan. Zu dritt zogen sie zur Tankstelle an der Coventrystraße, zwei gingen rein, bedrohten den Verkäufer – sie würden ihn totschlagen – zückten ein Messer und schlugen auf das Coronaschutzschild ein. Der Angeklagte stand Schmiere und passte auf. Mit knapp 1000 Euro und mehreren Packungen Zigaretten hauten sie ab und teilten die Beute.

Da war Ben B. 18 Jahre alt und gerade ein paar Wochen aus dem Gefängnis raus. Er habe deshalb bei der Hauruck-Aktion ein schlechtes Gefühl gehabt, erklärte er – mitgemacht hat er trotzdem. Wenn er Klauen ging, hatte er wenig Bedenken. „Ich hatte ein Drogenproblem, von irgendwas musste ich das ja finanzieren. Man schafft es 20 Mal und wird einmal erwischt, die Erfolgsquote ist eigentlich ganz gut.“

„Einklaubummel“ bei Karstadt und Roßmann

So stahl er an einem Tag bei Karstadt Kleidung für 1200 Euro. Das war keine „rein-klauen-raus“-Aktion, sondern eher ein „Einklaubummel“. Er schlenderte lässig durch die Etagen und packte ein: Schuhe, Jacken Pullover, selbst Dessous für seine Freundin – alles Marke versteht sich. Billigkram würde er nicht nehmen – auch nicht bei Rossmann, wo er Kosmetikartikel für 430 Euro mitgehen ließ.

Nach anfänglicher Ziererei räumte er alle Vorwürfe ein. Der 20-Jährige hat keinen Schulabschluss, keine Ausbildung, wollte aber ein nettes Leben ohne große Mühe – also beging er Straftaten. Die waren übel, aber erschreckend ist auch die Selbstverständlichkeit, mit der er und die Mittäter darüber redeten. Regeln scheinen für sie nicht zu gelten.

Längere Haftstrafe

Ben B. wurde nach Jugendstrafrecht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die zweieinhalb Jahre aus dem früheren Urteil wurden in die Entscheidung einbezogen und er muss den Schaden – knapp 1500 Euro – wieder gut machen.ml

