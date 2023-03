﻿ Junge Union will Clubkultur in Dresden helfen

Auch Christdemokraten haben ein Herz für Clubkultur, wie ein Antrag der Jungen Union Dresden zur Wiederbelebung des hiesigen Nachtlebens zeigt. Dabei hat der Stadtrat erst einen SPD-Antrag zu dem Thema beschlossen.

Dresden. Die Junge Union Dresden will die Clubkultur wiederbeleben. Erst vergangene Woche hatte der Stadtrat einen SPD-Antrag zu dem Thema beschlossen. Die Partei forderte in diesem die Stadt auf, den Status Quo der Clubszene und deren konkreten Bedarf künftig regelmäßig abzufragen. Die jungen Christdemokraten finden das zu dünn und fordern nun in einem eigenen Antrag weitere Schritte.