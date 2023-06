﻿Junge Union Dresden will Generationswechsel bei der CDU einleiten

Dresden. Die Junge Union (JU) Dresden, die Nachwuchsorganisation der CDU, tritt vor der Kommunalwahl im Juni 2024 selbstbewusst auf und meldet Ansprüche an. Auf dem jüngsten CDU-Kreisparteitag hat die Mitgliedschaft fünf JU-Mitglieder in den Kreisvorstand gewählt. „Damit sind wir als junge Generation personell stark vertreten“, erklärte JU-Kreisvorsitzender Johannes Schwenk.

„Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen“

Die CDU verfüge über die Möglichkeiten und die Kraft, die Zukunft Dresdens maßgeblich mitzugestalten, so der 31-jährige Schwenk. Es brauche eine starke und vernünftige bürgerliche Stimme in der Stadt. „Es kommt jetzt darauf an, wie sich die Partei auf die bevorstehende Kommunalwahl inhaltlich und personell vorbereiten wird. Wir sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen.“

Überregionales Image der Stadt im Fokus

Den thematischen Fokus werde die JU weiter auf die Entwicklung der Stadt Dresden legen. Dazu zähle die konsequente Einhaltung der Schuldenfreiheit. Die Ausfinanzierung der Bildungs- und Kitalandschaft müsse auch weiterhin an erster Stelle stehen, kommunale Klimaschutzmaßnahmen wie die Stadtbegrünung müssten weiter ausgebaut und die Clubkultur in Dresden durch eine durchdachte Quartiersentwicklung gestärkt werden, so Schwenk. Daneben stehe für die Junge Union zunehmend das Thema des überregionalen Images der Stadt im Fokus. „Hier werden wir uns verstärkt auch in das Wahlprogramm der CDU Dresden einbringen“, kündigte Schwenk an.

„Mühlstein einer blaubraunen Hochburg“

Dresden leide unter dem „Mühlstein einer blaubraunen Hochburg“, erklärte Schwenk. Diesem falschen Image müsse die Politik mit einer klugen und langfristigen Standortkampagne entgegentreten. „Dresden ist mehr als nur Frauenkirche, Eierschecke und Pegida!“ Insbesondere für junge Menschen, aber auch internationale Fachkräfte habe Dresden als attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort eine Magnetwirkung. „Das gilt es weiter auszubauen.“

Im Kreisvorstand der CDU sind Christoph Böhm (35) als stellvertretender Kreisvorsitzender sowie als Beisitzer Johannes Schwenk, Bruno Felgentreu (26), Laura Müller (24) und Felix Stübner (33) vertreten. Alle fünf Gewählten sind seit vielen Jahren in der JU Dresden aktiv und haben die CDU in verschiedenen Wahlkämpfen, Aktionen und thematischen Punkten begleitet. Stübner ist zudem der CDU-Ortsverbandsvorsitzende im Schönfelder-Hochland.

