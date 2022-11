Zeugen gesucht: Fußgängerin in Dresden-Mickten angefahren

Am Dienstagmorgen wurde eine Jugendliche in Dresden-Mickten von einem Auto erfasst und verletzt. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Dresden. Eine 16-Jährige wurde in Dresden-Mickten am Dienstagmorgen bei einem Unfall verletzt. Gegen 7.45 Uhr überquerte sie an der Washingtonstraße die Zufahrt des Parkplatzes eines Baumarkts an einer Ampel. Dabei wurde sie von einem Fahrzeug touchiert, welches in die Washingtonstraße einbog.

Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne der jungen Frau zu helfen. Gegen ihn wird nun ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise:(0351) 483 22 33

