﻿Die Null-Abfall-Frisörin aus Dresden

Dresden. Wenn Juliette Beke etwas überhaupt nicht in die Tüte kommt, dann ist es Plaste. Und die Tüte selbst möchte bitteschön auch aus Papier sein. Aus gesundheitlichen Gründen und der Umwelt zuliebe wolle sie Kunststoffe vermeiden, sagt die Naturfrisörmeisterin vom Weißen Hirsch in Dresden. Und so hat sie in ihrem lichtdurchfluteten Salon im ehemaligen Lahmann-Sanatorium alles verbannt, was nach dem riecht, was der Genosse Ulbricht einst als eine Quelle von Brot, Wohlstand und Schönheit verherrlichte.

Shampoos mit Flüssigplaste darin sucht man hier vergebens, stattdessen waschen die Friseurinnen ihren Kundinnen mit Natron und Seife die Haare. Die Färbemittel im Salon Beke sind aus Kurkuma, Roten Beeten und anderen Naturstoffen gemacht. Auch die Rohstoffe für ihre Kosmetik-Lounge lässt sie sich kunststofffrei in Großverpackungen liefern. Selbst bei der Siebträgermaschine für den Espresso zwischendurch hat die Chefin auf plastefreie Konstruktionen geachtet.

Expansion in den gesamten deutschsprachigen Raum geplant

Doch es ist wohl nicht allein diese Kunststoff-Freiheit, die Kundinnen weit über Dresden hinaus in den Salon an der Bautzner Landstraße zieht. Das Beke-Team gilt ebenso als kompetent bei Kalligraphie-Schnitten und anderen besonderen handwerklichen Tricks, um das Haar in die gewünschte Form zu bekommen. Und dieses Gesamtkonzept funktioniert zwei Jahre nach der Unternehmens-Gründung bereits so gut, dass Beke demnächst eine ganze Kette von Frisörsalons auf Lizenzbasis – neudeutsch „Franchise“ genannt – im gesamten deutschsprachtigen Raum aufziehen will.

Der Erfolg dahinter hat seine Wurzeln in der facettenreichen Biografie der Meisterin: 1980 in Dresden geboren, absolvierte Juliette Beke zunächst eine Frisörlehre, arbeitete zeitweise im Disney-Land Paris, fing in München ein Studium zur Wirtschaftsingenieurin ab, schwenkte 2008 um auf eine Frisörmeisterschule bei Nürnberg. Dort wurde sie erst zur Meisterin, dann selbst zur Dozentin. In dieser Zeit, so sagt sie selbst, habe sie enorm viel über ihr Handwerk und dessen jüngste Trends erfahren. „Durch meine Dozententätigkeit musste ich ja alles lernen.“

Im Netz auf die Lahmann-Glashalle gestoßen

Nach zwölf Jahren als Kursleiterin und Lehrerin kam der Punkt, an dem wieder eine Veränderung fällig war: „Ich bin nach Dresden gegangen, habe mich 2020 selbstständig gemacht – und dann kam Corona.“ Das warf sie noch mal ein Stück zurück. Im März 2021 war es dann aber endlich soweit: Beke eröffnete ihren eigenen Salon in der ehemaligen Empfangs-Glashalle des Lahmann-Sanatoriums, an einem zurückhaltend-chic innendesignten Ort mit einer ganz eigenen Lichtmagie, auf den sie über eine Internet-Kleinanzeige gestoßen war.

Friseurin Angela Mießner und eine Kundin im historischen Salon unter der bemerkenswerten Glaskuppe. © Quelle: Michael Lukaszewski

Auf 240 Quadratmetern bieten sie und ihre vier Kolleginnen seither neben Haarschnitten auch Kopfhaut-Analysen, Fußmassagen, Kosmetikbehandlungen und Kurse an. Besonders beliebt sind die „Calligraphy“-Schnitte, so benannt nach dem messerartigen Stift, mit dem eine geschulte Friseurin wie mit einem Schönschrift-Tuschepinsel die Haare so schneidet, dass die Strähnen immer wieder in die erwünschte Richtung fallen.

„Lebe schon seit 2015 müllfrei“

Vor allem aber ist Beke ihre Spezialisierung als Naturfrisörin wichtig: „Ich lebe zu Hause schon seit 2015 müllfrei“, erzählt die Meisterin. Dieses Konzept zieht sie seit der Gründung auch in ihrem Unternehmen durch. Zu unwägbar erscheinen ihr die Gefahren vor allem durch Mikro- und Nanoplasteteilchen im Körper, ganz abgesehen von den Umweltbelastungen, die weltweit durch Kunststoff-Abfallhalden entstehen.

Indes beschränken sich ihr Null-Abfall-Kurs und die Naturorientierung nicht allein auf Plaste. Auch anderen Müll, den ein klassischer Frisörsalon normalerweise erzeugen würde, vermeidet sie oder schickt ihn zurück in den Stoffkreislauf. Statt chemischer Peelings schält in ihrem Salon Natron die Haut. Anstelle industrieller Cremes fettet Traubenkernöl das Gesicht. Die Liefersäcke für die Naturrohstoffe nutzt das Team noch ein zweites Mal, zum Beispiel zum Müllsammeln.

Abgeschnittene Haare fressen die Würmer

Selbst die geschnittenen Haare kommen nicht in einfach in den Abfalleimer: Beke wirft sie den Würmern in einer Kompostkiste zum Fraß vor. „Für die Haare brauchen die Würmer zwar länger als bei anderen Bioabfällen“, berichtet Beke aus Erfahrung. „Aber am Ende haben wir Humuserde, die wir für unsere Pflanzen verwenden. Wenn irgendwie möglich, versuchen wir alles in einen Kreislauf zu geben.“ Und keine Müllvermeidung ohne Digitalisierung: „Buchhaltung, Lohnzettel, Terminvergabe – bei uns ist alles digital“, erzählt die Frisörmeisterin. Auch die Zeitschriften, die in normalen Salons in Papierform für gelangweilte Kundinnen ausliegen, gibt’s bei Beke eben elektronisch auf dem Tabletcomputer.

All dies ist im ersten Anlauf zunächst aufwendiger, erfordert mehr Überlegung für jeden Arbeitsschritt und ist in einigen Punkten teurer als im klassischen Frisörhandwerk: Die Naturfärbemittel beispielsweise kosten unterm Strich etwa doppelt viel wie die industriell-chemischen Haarfarben. Doch Beke ist überzeugt, dass ihr Natur- und Nullabfall-Konzept beispielgebend sein wird: „Das ist der Frisörsalon der Zukunft“, orakelt sie – und muss wohl wenigstens ein klein wenig recht damit haben, wenn man die Resonanz aus der Kundschaft und Branche zum Maßstab nimmt.

Franchise-Kette ab 2024 geplant

Manche Kundinnen kommen sogar aus Chemnitz, Leipzig oder Potsdam, um sich bei Beke möglichst gesund frisieren zu lassen. Auch die Handwerkskammer Dresden hält die Meisterin vom Weißen Hirsch für eine Vorreiterin: Sie betreibe immerhin „den ersten müll- und plastikfreien Frisörsalon mit Kosmetik in Deutschland.“ Weiter betont die Kammer: „Alle Rohstoffe, die verwendet werden, sind bio-zertifiziert, nachhaltig, ohne Mikroplastik oder sonstige Silikone oder Flüssigplastik.“

Kurzporträt Firma: „Juliette Beke gesunde Haare-zero Waste“ Geschäftsmodell: Naturfrisörsalon Gründung: 2020 Belegschaft: 5 (inkl. Chefin) Umsatz: 214 000 Euro (2022) Ort: im ehem. Lahmann-Sanatorium Dresden an der Bautzner Landstraße 5 Mehr Infos im Netz: juliettebeke-gesundehaare.de

Inzwischen hat die Meisterin bereits zwei sehr konkrete Anfragen von Kolleginnen und Kollegen aus Osnabrück und Zürich, die ihr Naturfrisör-Konzept übernehmen wollen. „In Zukunft wird es im gesamten deutschsprachigen Raum solche Salons geben“, verrät sie. Diese Unternehmungen werde sie zwar nicht alle selbst betreiben, aber ihr Geschäftsmodell an andere Meisterinnen und Meister lizenzieren. „Ab dem Frühjahr 2024 geht es los, dann werde ich Franchise-Geberin.“

