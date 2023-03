﻿Jugend-Öko-Haus: Landtagspräsident hofft auf vernünftige Lösung

In Dresden steht das Jugend-Öko-Haus vor dem Aus. Sogar Landtagspräsident Matthias Rößler lobt das Bildungsangebot und setzt sich für eine vernünftige Anschlusslösung ein. Im Hintergrund schwelt ein Konflikt.

Das Jugend-Öko-Haus im Großen Garten in Dresden: An Rettung ist kaum noch zu denken, nun soll es wenigstens eine vernünftige Übergangsfrist geben.

Dresden. Nochmal viel Aufregung in letzter Minute: Kurz vor richtungsweisenden Entscheidungen im Jugendhilfeausschuss in Dresden gibt es beachtliche Turbulenzen um das Jugend-Öko-Haus am Großen Garten. Das Thema wird von einem alten Konflikt begleitet.

Das außerschulische Angebot für ökologische Bildung genießt breite Wertschätzung. Es hat derzeit seinen Sitz in einem sogenannten Kavaliershaus im Großen Garten, das dem Freistaat gehört. Der bisherige Träger hatte seinen Rückzug angekündigt. Daraufhin meldete nach Angaben der Stadt die Schlösser-GmbH des Landes Eigenbedarf an. Damit könnte das Bildungsangebot nur noch bis Ende April das bisherige Gebäude nutzen.

Förderentscheidung im Jugendhilfeausschuss

Das Bildungsangebot will die Stadt erhalten. Die Naturschutzjugend Dresden im Nabu soll das Jugend-Öko-Haus ersetzen. Dafür ist die Finanzierung einer Stelle ab 1. April vorgesehen. Für 2024 will die Stadt eine zweite Stelle in Aussicht stellen. Am Donnerstag soll der Jugendhilfeausschuss unter anderem über diese Fördermittel entscheiden.

Außerdem soll OB Dirk Hilbert (FDP) beauftragt werden, bis zum Herbst 2023 in einer Vorlage die weitere Entwicklung zu beschreiben. Mögliche Varianten seien insbesondere die Bereitstellung einer geeigneten Immobilie für einen stationären Teil der außerschulischen Jugendbildung auf naturkundlichem Gebiet, die Entwicklung einer Einrichtung für ökologische Bildung für junge Menschen unter finanzieller Beteiligung Dritter mit einem jugendhilflichen Anteil oder die Aufstockung des ab April geförderten Angebotes. In die Erarbeitung der Vorlage sei der Förderverein Jugend-Öko-Haus einzubeziehen, heißt es in der Beschlussvorlage für die Ausschusssitzung.

In welchen Räumlichkeiten es ab Mai weitergeht, steht da nicht und hat die Stadt bislang nicht verkündet. Nach DNN-Informationen nimmt die Verwaltung offenbar bereits eine konkrete Immobilie ins Visier.

Offen bleibt bislang, wie die Übergangsphase gestaltet werden soll. Hier kommt Landtagspräsident Matthias Rößler ins Spiel. Bei dem CDU-Landtagsabgeordneten waren Vertreter der Naturschutzjugend vor einigen Wochen in der Bürgersprechstunde vorstellig geworden. Rößler spricht von einer „ganz tollen Arbeit“, die das Jugend-Öko-Haus bislang geleistet habe.

Rößler hofft auf Übergangsfrist bis Jahresende

Um eine geordnete Fortsetzung zu erreichen, sei allerdings eine Übergangsfrist im Kavaliershaus nötig. „Ich setze mich mit aller Kraft dafür ein, dass es dort bis zum Jahresende weitergehen kann“, sagte Rößler den DNN, der darüber auch mit dem Chef der Schlösser-GmbH, Christian Striefler, gesprochen hat. „Ich gehe davon aus, dass die Stadt eine vernünftige Lösung finden wird.“

Doch hinter den Kulissen wird offenbar noch heftig gerungen. Das könnte mit einer weiteren Angelegenheit zusammenhängen, über die der Jugendhilfeausschuss am Donnerstag entscheiden will. Seit Jahren gibt es Debatten über die sozialpädagogische Betreuung der Parkeisenbahn im Großen Garten, die ebenfalls zum Freistaat gehört. Nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsvorwürfen war vor Jahren die Diskussion um ein Kinderschutzkonzept entstanden, zu dem auch sozialpädagogische Betreuung gehören soll.

Alter Konflikt um Parkeisenbahn im Großen Garten

Doch hier hakt es offenbar: Das Angebot der AWO „entspricht nicht den Kriterien für außerschulische Kinder- und Jugendbildung“, stellte die Stadtverwaltung fest. Es fehle unter anderem an „Aussagen zur sozial-pädagogischen Ausgestaltung“ wie „Handlungs- und Wirkungszielen sowie Methoden“. Eine halbe Stelle wollte die Stadt aber fördern, um „das Konzept zu einem außerschulischen Kinder- und Jugendbildungsangebot weiterzuentwickeln“. Doch daraus wird jetzt wohl nichts.

In den Beratungen in den Gremien des Jugendhilfeausschusses ist das Konzept durchgefallen. Die Jugendhilfe sei nicht dazu da, dem Land „einen Aufpasser“ für die Parkeisenbahn zu finanzieren, ist zu vernehmen. Mehr sei es jedoch nicht. In der Beschlussvorlage für die Ausschussentscheidung ist die Förderung gestrichen.

Grüner drängt auf Verständigung

Thomas Löser von den Grünen drängt die Stadt, sich bei der Schlösser-GmbH für eine Übergangslösung im Kavaliershaus und eine Alternative einzusetzen. „Dafür muss sich der OB an den Freistaat wenden.“ Dem Vernehmen nach liegt bislang nur ein Angebot von zwei Monaten Übergangsfrist auf dem Tisch.

Eine Übergangsfrist bis zum Jahresende sei „zwingend notwendig“, da stimmen Löser und Rößler überein. Auch mit dem Zoo und dem Botanischen Garten sollte die Stadt nach einem neuen Standort für das Öko-Bildungsangebot gesprochen werden, meint der grüne Landtagsabgeordnete. Ein künftiger Betreiber müsse zudem mindestens die zwei Stellen gefördert bekommen, die das Jugendhaus bislang hatte.