Jugendlicher in Striesen beraubt – Täter gingen mit nach Hause

Dresden. Ein 15-Jähriger ist am Freitagabend von zwei Männern ausgeraubt worden. Die Täter sprachen den Jugendlichen gegen 22 Uhr vor einem Geschäft an der Altenberger Straße in Striesen an. Sie bedrohten den Teenager und forderten Wertgegenstände.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit nicht genug: Das Duo nötigte den 15-Jährigen im Anschluss, gemeinsam in seine Wohnung zu gehen. Dort stahlen die Männer Kopfhörer und Kosmetik im Wert von rund 120 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die gesehen haben, wie die Täter den 15-Jährigen ansprachen. Es könnte zudem weitere Opfer geben. Sie werden gebeten, sich zu melden. Hinweise: 0351 483 22 33

DNN