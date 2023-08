Jugendliche schlagen und rauben 17-Jährigen am Merianplatz aus

Dresden. Am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr hat eine Gruppe Jugendlicher einen 17-Jährigen geschlagen und ausgeraubt, als dieser am Merianplatz ausstieg.

Der 17-Jährige wartete zunächst an der Haltestelle Schlehenstraße auf eine Straßenbahn, als er von mehreren Jugendlichen angesprochen wurde. Dabei drohten sie mit Schlägen und folgten ihm in eine Straßenbahn. Dort schlugen sie auf den 17-Jährigen ein. Als er am Merianplatz ausstieg, wurde er erneut geschlagen und getreten. Letztlich durchsuchten die Täter seine Sachen und stahlen ihm unter anderem ein Handy.

Nach der Tat floh die Jugendgruppe in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige erlitt Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden, so die Polizei. Aufgrund der Tatumstände hat die Sonderkommission Iuventus die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.

