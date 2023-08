Jugendkriminalität: Überfälle in Dresden-Mickten und Blasewitz

Dresden. Vier junge Leute sind am Freitag und Samstag in Dresden Opfer von Überfällen geworden. Wie die Polizei berichtet, sind auch die Täter in jugendlichem Alter.

Die erste Tat ereignete sich Freitagabend in Mickten. An der Haltestelle Leipziger/Sternstraße sprach eine siebenköpfige Gruppe Jugendlicher die Geschädigten an. Sie drohten mit Gewalt und forderten Wertsachen. Die Opfer übergaben Bargeld und ein Fußballtrikot.

Zwei 19-Jährige wurden in der Nacht zu Samstag auf der Hüblerstraße in Blasewitz überfallen. Sie wurden von vier Jugendlichen angegriffen. Sie verletzten einen 19-Jährigen leicht und raubten eine Umhängetasche.

