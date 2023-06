Jugendkriminalität sorgt für Unruhe in Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

seit Monaten sorgt eine spezielle Form der Jugendkriminalität für Aufsehen in Dresden. Jugendliche überfallen Jugendliche. Es geht um Handys, Kopfhörer und andere Wertgegenstände. Die Täter sind erschreckend brutal. Sie haben Schlagringe, Messer oder Pfefferspray dabei. Die Polizei hat bereits eine Sonderkommission gebildet. Jetzt sorgt das Problem auch in der Stadtpolitik für Turbulenzen.

Jugendkriminalität sorgt in Dresden für Unruhe in der Stadt und der Politik. © Quelle: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Das liegt an den besonderen Umständen der Raubzüge. Nicht nur die Opfer, auch die Täter sind in den allermeisten Fällen kaum 18 Jahre alt oder noch jünger. Damit kommt die Jugendhilfe ins Spiel. Die Fälle geraten ins Spannungsfeld zwischen dem Schutz von Minderjährigen und der Strafverfolgung. Wenn dann Geraune über „geschlossene Einrichtungen“ beginnt, liegen Gedanken an die DDR-Jugendwerkhöfe nahe. Davon ist die Stadt weit entfernt, die Frage nach dem Umgang mit einigen Intensivtätern bleibt. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Es hat schon 200 Fälle gegeben. Wie geht die Stadt damit um? Tina Siebeneicher Grünen-Politikerin in Dresden, über die Angriffe von Jugendlichen auf Jugendliche

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Blick von Norden auf die Absturzstelle in Gruna. Im Hintergrund ist der Wohnblock Frauensteiner Platz 1 bis 7 zu sehen. © Quelle: Archiv der Dresdner Feuerwehr

Als Dresden 1973 knapp einer Flugzeug-Katastrophe entging

Vor genau 50 Jahren stießen über Weinböhla zwei Abfangjäger der NVA zusammen. Eine MiG-21 stürzte in Coswig ab, die andere in Gruna. Dass es keine Verletzten am Boden gab, war ein Wunder, sagen Zeitzeugen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Polizisten bewachen Mitglieder einer der beteiligten Gruppen einer Schlägerei in der Innenstadt. © Quelle: Markus Gayk/dpa

Syrische Clans, die neuen Player auf der Parallelweltkarte

Der brutal ausgetragene Konflikt zwischen Großfamilien in Castrop-Rauxel und Essen lenkt den Blick der Öffentlichkeit auf ein Problem, das bisher kaum Beachtung findet: Ein Netz syrischer Clans hat sich über Deutschland gespannt. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Heute und Morgen: Tag der Architektur in Dresden - 25 Punkte bietet das Programm zum Tag der Architektur noch bis morgen in Dresden. So kann man zum Beispiel besichtigen, was aus der alten Schokoladenfabrik in der Dresdner Johannstadt geworden ist. Wer auf Tour gehen möchte, sollte sich zuvor auf der Internetseite der Architektenkammer Sachsen kundig machen, ob eine Anmeldung nötig ist. Denn bei manchen Führungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Sonntag, 15.30 Uhr - Dynamo testet gegen den Königswarthaer SV: Die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden bestreitet am Sonntag ihr erstes Vorbereitungsspiel beim Landesklässler Königswarthaer SV. Mit dem Gastspiel der Dynamos in Königswartha will sich der Verein bei den vielen Fans in der Lausitz für die treue Unterstützung der letzten Jahre bedanken. Es dient als Auftakt der Testspielserie vor dem Liga-Start am ersten August-Wochenende. Vom 7. bis 15. Juli reist Dynamo dann ins Trainingslager nach Österreich.

Wer am Wochenende wichtig wird

Weg von den Großereignissen, zurück zu privaten Initiativen und Gärten - so wird das Elbhangfest in diesem Jahr sein. © Quelle: Tanja Tröger

An diesem Wochenende wäre traditionell Elbhangfest gewesen... Wäre? Gewesen? Schon falsch: Am Sonnabend und Sonntag werden Privatleute, Vereine, Initiativen, Kirchen trotz Absage des Elbhangfests ihre Gärten öffnen, Angebote machen, Speis und Trank, Musik, Kultur und Gemeinsamkeit bieten. Mehr Informationen lesen Sie hier.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" läuft im Kino - nur in einigen arabischen Ländern nicht. © Quelle: Sony Pictures Releasing GmbH

... der neue „Spider-Man“-Film, der in arabischen Ländern verboten ist

Im neuen „Spider Man“-Film wird kurz eine Transgender-Flagge gezeigt. Für einige arabische Länder ist das offenbar Grund genug, den Streifen in Kinos nicht auszustrahlen. „Wir glauben, dass diese Handlungen auf die Unterdrückung von marginalisierten Gruppen abzielen“, sagen Aktivisten. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende

Ingolf Pleil

DNN-Redakteur

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN