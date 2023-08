Jugendkriminalität in Dresden: Wohnungsdurchsuchungen – 15-Jähriger in Haft

Dresden. Am Donnerstagmorgen hat die Polizei im Zusammenhang mit Ermittlungen der Soko Iuventus drei Wohnungen in der Neustadt und in Trachau durchsucht.

Im Fokus standen dabei drei Jugendliche, denen mehrere Raubstraftaten in Dresden vorgeworfen werden. Ein 15-Jähriger wurde in eine Jugendhaftanstalt gebracht. In den drei Wohnungen fand die Polizei Gegenstände, die möglicherweise von den Jugendlichen gestohlen wurden, darunter mehrere Ohrhörer. Die Polizei beschlagnahmte außerdem Handys und einen Laptop, die im Zuge der weiteren Ermittlungen ausgewertet werden.

Die Soko Iuventus wurde eingerichtet, um der zunehmenden Jugendkriminalität in der Stadt etwas entgegenzusetzen.

DNN