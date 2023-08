Infoabend: Jugendamt Dresden sucht Familien zur Bereitschaftsbetreuung

Dresden. Nicht jedes Kind hat das Glück, in einem gesunden, behüteten Umfeld aufzuwachsen. Für Fälle, in denen geprüft werden muss, ob die Kinder nicht besser in Obhut genommen werden sollten, sucht die Stadt Dresden Familien für die familiäre Bereitschaftsbetreuung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein liebevolles Zuhause

Es werden Menschen zwischen 25 und 55 Jahren mit Freude am Zusammenleben mit Kindern sowie erzieherischen Fähigkeiten, Einfühlungsvermögen und Geduld gesucht, die den Kindern im Säuglings- und Kleinkindalter ein liebevolles Zuhause auf Zeit bieten können.

Um darüber zu informieren, veranstaltet das Jugendamt am Montag, 7. August, ab 19 Uhr dazu einen Informationsabend im Kinder- und Jugendnotdienst auf dem Rudolf-Bergander-Ring 43. Wenn sich Familien für die Betreuung entscheiden, werden sie durch sozialpädagogische Fachkräfte des Jugendamtes geschult und im gesamten Zeitraum begleitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt wurden dieses Jahr schon 36 Kinder in solchen Betreuungen untergebracht. Das Jugendamt verfügt aktuell über fünf Notfall- und elf reguläre Plätze. Damit aber zum Beispiel auch Geschwister zusammen untergebracht werden können, benötigt es noch mehr Plätze.

www.dresden.de/bereitschaftsbetreuung

E-Mail: jugendamt-bereitschaftsbetreuung@dresden.de

Telefon: 0351 4888324

DNN