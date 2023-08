﻿Wohin zieht das Jugend-Öko-Haus?

Dresden. Die Zeit läuft ihnen davon. Bis Ende August müssen die Mitarbeiterinnen des Jugend-Öko-Hauses das Kavaliershaus im Großen Garten verlassen haben und an den Eigentümer übergeben, die „Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten“, eine GmbH des Freistaates. 31 Jahre haben sie hier Umweltbildung praktiziert - bis sich ihr bisheriger freier Träger zurückzog, das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland in Sachsen und Thüringen. Nun zeichnet sich eine Alternative ab. Gleich zwei neue Standorte wären möglich. Das Problem nur: Stadt und Betreiber haben unterschiedliche Ansichten, welcher der richtige wäre.

Die Dresdner Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu), die das Bildungsangebot als neuer Träger fortführen will, hat ein früheres Sozialgebäude am evangelischen Trinitatisfriedhof in der Johannstadt als geeignet ausfindig gemacht. Dort, an der Fiedlerstraße 1, wollen sie nun einziehen, wie Tom Schäfer sagt, Geschäftsführer der Nabu-Ortsgruppe. „Zwar ist es sanierungsbedürftig, man müsste einiges dran machen. Aber es ist ein schönes Gebäude.“ Büros und die Terrarien, in denen Schlangen und Eidechsen leben, ließen sich dort gut unterbringen. Die Elbwiesen seien nicht weit.

Mehr Platz als im Großen Garten

Beste Bedingungen biete vor allem der mit mehr als 900 Quadratmeter sehr große Garten neben dem Haus. „Darin könnten wir Kleinstbiotope mit einem Naturteich errichten“, schwärmt Tom Schäfer. Die evangelische Kirche könnte der Stadt das Gebäude in Erbpacht überlassen. Die Zusammenarbeit mit dem Friedhof biete ganz neues Potential. Er kenne ihn seit einiger Zeit. „Wir haben dort zum Beispiel Nistkästen angebracht.“

Der Naturschutzbund hält dieses Gebäude am evangelischen Trinitatisfriedhof für bestens geeignet. © Quelle: Tomas Gärtner

Auch Friedhofsverwalterin Beatrice Teichmann ist von dieser Lösung überzeugt. „Gebäude und Garten sind durch eine Mauer vom Friedhofsgelände abgegrenzt“, erläutert sie. Genügend Räume seien vorhanden. Es stünde noch mehr Platz als zuvor im Großen Garten zur Verfügung. Zusätzlich biete der Friedhof mit Grünflächen, Büschen und Bäumen genau die Bedingungen, die man brauche, um Jugendliche für die Natur zu sensibilisieren und ihnen an praktischen Beispielen Bildung zu vermitteln. Mit Schülern arbeite auch sie schon seit längerem. Gleich nebenan stehe die neu errichtete Jugendkirche in der Ruine der Trinitatiskirche. Auch deren Räume könnten die Schüler für Begegnungen und Veranstaltungen nutzen. „Was will man mehr?“, meint Beatrice Teichmann. „Besser kann es gar nicht gehen.“

Zentraler, gut erreichbarer Standort

Die Stadt indes favorisiert einen anderen Standort: das Jugendhaus „Eule“. Nach 16 Jahren war der Dresdner Ortsverband des Kinderschutzbundes dort im Juni mit seinem Angebot ausgezogen. Ende März hatte der Jugendhilfeausschuss gefordert, ein mobiles Konzept naturkundlicher Jugendbildung zu fördern und für deren stationären Teil ein neues Gebäude bereitzustellen. Dies sei der Stadt aber nur aus ihrem eigenen Bestand an kommunalen Immobilien möglich, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Die Stadt schlägt das Jugendhaus Eule an der Marschnerstraße als neuen Standort vor. © Quelle: Tomas Gärtner

„Das Jugendhaus Eule überzeugte durch seinen zentralen und gut erreichbaren Standort in Dresden-Johannstadt und der Nähe zum Großen Garten sowie seinen Potentialen zur Neugestaltung der Innenräume und des Außengeländes“, fügte er hinzu. Eine Vorlage dafür werde derzeit vorbereitet. Die solle am 14. September im Jugendhilfeausschuss beraten, am 19. Oktober ein Beschluss gefasst werden. Bis dahin könnten andere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe Zwischenlösungen für die Unterbringung von Terrarien oder Arbeitsmaterialien anbieten.

Vor Umzug muss der Jugendhilfeausschuss entscheiden

Tom Schäfer vom Nabu hält die „Eule“ jedoch für völlig ungeeignet. Sie habe viel zu wenig Garten. Das aber benötigten sie vor allem: Natur. „Und wir haben keine Information darüber, dass sie bezugsfertig ist. Wir stehen aber unter Zugzwang, weil wir die ganzen Sachen aus dem Jugend-Öko-Haus irgendwo unterbringen müssen.“

Der Stadtsprecher indes verweist auf den Gang des Verfahrens: „Erst mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses zum Thema Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung kann dann durch den bestimmten Träger eine verbindliche Entscheidung zur Anmietung einer Immobilie getroffen werden.“ Dann sei auch manches möglich, wie er versichert: „Die Landeshauptstadt Dresden wird grundsätzlich ein entsprechendes Objekt mit angemessenen förderfähigen Mietkosten finanziell unterstützen.“

Wie beliebt die Angebote des Jugend-Öko-Hauses sind, hatte sich im Frühjahr gezeigt, als die bevorstehende Schließung des Standortes im Großen Garten publik wurde. Eltern hatten Alarm geschlagen und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) Ende März einen Petition übergeben, in der mehr als 8000 Unterstützer den Fortbestand forderten. Inzwischen haben sie mehr als 9000 Personen unterschrieben.

DNN