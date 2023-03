Jugend forscht präsentiert Arbeiten in Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

in jeder kleinen Stadt und jeder Gemeinde gibt es einen Sportverein. In Dresden gibt es Hunderte Vereine, in denen Kinder und Jugendliche ihren Körper trainieren können. Aber wie viele Vereine gibt es eigentlich, in denen junge Menschen ihren Geist schulen können? Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT, sind Fächer, auf die es ankommt beim Start ins Berufsleben in einer hochtechnisierten Welt. Der große Verleger Henri Nannen hat das schon 1965 erkennt und die Stiftung „Jugend forscht“ gegründet.

Wer sich für Mathe begeistert, findet meist keinen Verein dafür (Symbolbild). © Quelle: picture alliance / dpa

Bei dem Wettbewerb können sich junge Entdecker mit einem Projekt ausprobieren, das sie dann einer Jury präsentieren. Im ersten Jahr nach Corona haben beim Regionalwettbewerb Dresden-Ostsachsen 39 Teilnehmer 34 Projekte eingereicht. Das ist nicht viel in diesem großen Territorium - es sind nicht mehr als drei Fußballmannschaften mit je zwei Auswechselspielern.

Warum gibt es so wenig Vereine, in denen junge Menschen ihren Geist schulen können? Am Sonnabend präsentieren die Teilnehmer von „Jugend forscht“ ihre Arbeiten von 10 bis 13 Uhr im Gymnasium Klotzsche. Ein Besuch lohnt sich allemal, es sind großartige Ideen dabei, weiß Wettbewerbsleiterin Patricia Schwarz. Jetzt lesen

Es geht hier eigentlich nur um Ja oder Nein. Weiß er, was es auslöst, hier nicht zu entscheiden? Und das ist zum großen Schaden, ja. Georg Bätzing Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, kritisiert Papst Franziskus dafür, dass dieser immer noch keine Entscheidung über die Zukunft des umstrittenen Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki getroffen hat

Dresden und die Region

Torsten Haidinger werkelt an Osterdekorationen beim JAB Dresden. © Quelle: Lisa-Marie Leuteritz

Was das neue Bürgergeld für Dresdner Langzeitarbeitslose bedeutet

Ein Dresdner Verein kümmert sich seit über 30 Jahren um Langzeitarbeitslose, gibt ihnen eine Beschäftigung und Struktur im Alltag. Mit der Einführung des Bürgergeldes stehen beide Seiten vor einem ungewollten Neuanfang. Jetzt lesen

Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Regierungserklaerung. © Quelle: IMAGO/Political-Moments

Scholz‘ Bilanz der Zeitenwende: Was aus den Ankündigungen geworden ist

Ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine zieht Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung Bilanz seiner damals angekündigten Zeitenwende. Was aus den Ankündigungen von Scholz geworden ist und was die Opposition sagt. Jetzt lesen

Enquete-Kommission: FDP will Aufarbeitung der Corona-Politik Wolfgang Kubicki und FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann wollen, dass sich weitreichende Grundrechtseingriffe nicht mehr wiederholen. © Quelle: dpa

Die FDP im Bundestag hat eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Politik gefordert. Viele der während der Pandemie getroffenen Entscheidungen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft dürften sich nicht wiederholen, heißt es in einem Positionspapier, das der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki am Donnerstag in Berlin vorstellten.

OPNV-Streik und Klimaproteste - Wegen des angekündigten flächendeckenden Streiks bei Bus und Bahn und des Versammlungsgeschehens im Zusammenhang mit dem Globalen Klimastreik von „Fridays for Future“ ist heute im Gebiet der Dresdner Innenstadt mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

11 Uhr: Matinee zur Vorstellung des neuen Opernballs in der Semperoper - Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause wird die Semperoper am 23. Februar 2024 wieder ihre Pforten zur „schönsten Nacht des Jahres“ öffnen. Der Kartenvorverkauf startet heute. Der neue Vorstand des Semper Opernball e.V. um den ersten Vorsitzenden Wolf-Dieter Jacobi hat in den vergangenen Wochen und Monaten die Grundlagen für einen Ball gelegt, der weiterhin zu den größten und glanzvollsten Opernbällen Europas zählen wird. und stellt das Programm im Rahmen einer Matinee vor.

14.30 Uhr bis 17.30 Uhr: 1. Academy Day am Städtischen Klinikum Dresden. Studierende und Azubis aus verschiedenen Fachrichtungen präsentieren neueste Entwicklungen und Trends in der Medizin, Pflege und im Gesundheitsmanagement in kurzen, allgemein verständlichen Vorträgen. Ort: Festsaal Marcolini-Palais, Städtisches Klinikum Dresden, Standort Friedrichstadt, Friedrichstraße 41, 01067 Dresden. www.klinikum-dresden.de

Ein Feldhamster schaut auf einer Ackerfläche aus seinem Bau. Der Nager mit den typischen Hamsterbacken ist vom Aussterben bedroht. © Quelle: Uwe Anspach/dpa

Der Welttag des Artenschutzes (World Wildlife Day) wurde 2013 durch eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Er wird jedes Jahr am 3. März begangen, um an die Unterzeichnung des Washingtoner Artenschutzübereinkommens (nach seiner englischen Bezeichnung „CITES“ genannt) am 3. März 1973 in Washington zu erinnern.

Mehrere Tausend Arten in Deutschland bedroht

„Wir erleben das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier“

Mehr als 71.500 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten gibt es in Deutschland. Rund 9000 davon sind bedroht - Forscher mahnen zu raschem Handeln. Jetzt lesen

Der Krönungsstuhl in der Westminster Abbey, der im Hinblick auf die bevorstehende Krönung von König Charles III. in der Abtei restauriert wird. © Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

... der 700 Jahre alte Stuhl, auf dem König Charles III. gekrönt werden soll

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am 6. Mai soll der britische König Charles III. gekrönt werden – und zwar auf einem ganz besonderen Stuhl. Der „coronation chair“ spielt in der Geschichte der Monarchie eine große Rolle. Seit Monaten wird er restauriert. Jetzt lesen

