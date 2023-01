Jüdisches Museum in Dresden nimmt neue Hürde

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

jahrelang ist darüber diskutiert worden, jetzt liegen konkrete Vorhaben auf dem Tisch: Die Dresdner Stadtverwaltung will die Pläne für ein Jüdisches Museum voranbringen und hat dafür vier mögliche Standorte herausgearbeitet. Favorisiert wird dabei ein moderner Anbau an das bestehende Stadtmuseum.

Vom Alten Leipziger Bahnhof ließen die Nazis viele Dresdner Juden deportieren. Nun soll hier ein Ort der Erinnerung, aber auch der Begegnung entstehen. © Quelle: imago/Sylvio Dittrich/Archiv

Bereits im April 2021 hatte der Stadtrat beschlossen, am Alten Leipziger Bahnhof dauerhaft an die Ermordung von Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit zu erinnern. Passiert war seitdem wenig. Nun soll das Gremium wieder ran. Am 26. Januar steht die Thematik auf der Tagesordnung. Offen bleibt, wann aus der Planung Handeln wird. Jetzt lesen

Mir ist es wichtig, die jüdische Gemeinschaft stärker ins Bewusstsein unserer Stadtgesellschaft zu rücken. Dirk Hilbert Oberbürgermeister in Dresden, über die Planungen der Stadt, der jüdischen Geschichte mehr Gedenkorte zu schaffen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Chinesisches Neujahrsfest: Behörden rufen zur Vorsicht wegen Corona auf: Das chinesische Neujahrsfest steht vor der Tür. Grund zur Sorge für die chinesischen Behörden angesichts der Ausbreitung des Coronavirus. Sie rufen auf, Reisen und Kontakte zu reduzieren. Es bleibt jedoch bei einer Empfehlung. Jetzt lesen

Wiehert hier künftig auch bald der Amtsschimmel? Die Stadt prüft die Anmietung von Flächen für ihre Mitarbeiter im Karstadt-Kaufhaus an der Prager Straße. © Quelle: Barbara Stock/Archiv

Zieht Dresdens Verwaltung ins Karstadt?

Die Stadt sucht händeringend Räume für ihre Mitarbeiter in zentraler Lage. Im Visier hat sie dazu auch das Karstadt-Kaufhaus an der Prager Straße. Jetzt lesen

Ein Zugbegleiter gibt ein Abfahrtszeichen für einen ICE auf dem Bahnsteig im Berliner Hauptbahnhof. Die Bahn will weiter Personal aufbauen und sucht in diesem Jahr erneut Tausende neue Beschäftigte. (Archivbild) © Quelle: Carsten Koall/dpa

Deutsche Bahn will in 2023 rund 25.000 neue Beschäftigte einstellen

Die Deutsche Bahn stellt auch im Jahr 2023 kräftig ein: 25.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will der Konzern gewinnen - insbesondere im operativen Bereich. Jetzt lesen

Samstag/Sonntag, 9 bis 16/12 bis 18 Uhr: Neustädter Kunst-, Antik- und Trödelmarkt - Der beliebte Kunst-, Antik- und Trödelmarkt findet am Wochenende in der Neustädter Markthalle statt. Sonnabend und Sonntag können Trödler und Schnäppchenjäger nicht nur bummeln, feilschen und kaufen, sondern auch selbst verkaufen. Ort: Neustädter Markthalle, Metzer Str. 1, 01097 Dresden.

Sonntag, 13 Uhr: Dynamo testet gegen Miedz Legnica - Dynamo bestreitet am Sonntag ein zweites Testpiel in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Es geht gegen Miedz Legnica, den Letzten der polnischen Ekstraklasa. Die Partie findet in der Walter-Fritzsch-Akademie statt und soll um 13 Uhr angepfiffen werden.

Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Kommissariatsleiter Peter-Michael Schnabel (Martin Brambach) am Tatort in der Gärtnerei Teichmann in einer Szene des "Tatort: Totes Herz". © Quelle: Hardy Spitz/MDR/MadeFor/ARD/dpa

Die ARD zeigt am Sonntag um 20.15 Uhr den Dresdner Tatort „Totes Herz“. Im neuen Fall der Dresdner Ermittler wird die Chefin einer familiengeführten Gärtnerei erschlagen. Ihr Schwiegersohn hat den Tatverdächtigen wegrennen sehen. Der Fall scheint klar - aber nur auf den ersten Blick. Zur Vorschau

Eine Katze sitzt in einer Box. © Quelle: Paul Zinken/dpa/Symbolbild

... eine herrenlose Katze im Zug

Ein Mann hat seine Katze aus Versehen im Zug allein nach Köln fahren lassen. Nachdem er die Katze im Tragekorb auf einem Platz stellte, verließ er den Zug, um sein Ticket zu entwerten. In dem Moment fuhr die Bahn ab - mit Katze und ohne Herrchen. Jetzt lesen

