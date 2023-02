﻿Kämpfen und Hoffen: Jonas hat eine Seltene Erkrankung – In Dresden wird er behandelt

Jonas kam mit einer seltenen Erkrankung auf die Welt. Der Junge wird am Universitätsklinikum Dresden versorgt.

Dresden. Kristin Spindler hat Geburtstag. Sie hat Kuchen mitgebracht ins Krankenhaus. Ihr zweijähriger Sohn Jonas klettert auf einen Stuhl und fasst mit der Hand auf die Eierschecke. Dann schleckt er sich den Zucker von den Fingern und grinst spitzbübisch. Nur wer genau hinschaut, kann sehen, dass Jonas an der rechten Hand nur drei Finger hat. Der Junge leidet an einer Seltenen Erkrankung. Er kam mit Fehlbildungen am Kopf, an den Händen und Füßen zur Welt.