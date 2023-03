﻿Als Seiteneinsteiger in die Pflege? Zwei Dresdner erzählen

In der Pflege arbeiten – wer will das heute noch? Zwei Dresdner haben die Arbeit mit Menschen für sich entdeckten und jetzt bei den Johannitern einen neuen Job.

Dresden. Pflegenotstand in Deutschland: Krankenhäusern und Pflegediensten geht das Personal aus. Der Beruf ist anstrengend, die Bezahlung allenfalls durchschnittlich. Krankenhäuser müssen wegen des Personalmangels Patienten abweisen, pflegebedürftige Menschen finden keinen Pflegedienst. Dieser Text erzählt von zwei Menschen aus Dresden, die als Seiteneinsteiger zur Pflege gekommen sind.

Manfred Schwerdtner hat in einer Tischlerei gearbeitet. „Wir haben Schallschutz- und Brandschutztüren aus Holz gefertigt“, sagt der 56-Jährige. 100 bis 200 Kilogramm wiegt so eine Tür. „Ich habe mir gedacht: Das geht nicht mehr lange gut. Das halte ich körperlich nicht mehr durch.“

Vom Tischler zum Corona-Tester

Schwerdtner ist Ehrenamtler in der Rettungshundestaffel Dresden. Am Rande eines Trainings unterhielt er sich mit Staffelleiterin Kristin Steudel. „Sie sagte mir, dass die Johanniter Mitarbeiter suchen. Dann ging alles ganz schnell.“ Der 56-Jährige schrieb vor knapp zwei Jahren seine Bewerbung, war beim Vorstellungsgespräch und wurde angenommen. Im neuen Corona-Testzentrum an der Stadtgrenze von Heidenau zu Dresden fuhr Schwerdtner anderen Menschen mit einem Wattestäbchen in Nase oder Rachen – er wurde Corona-Tester.

Die Corona-Pandemie ebbte ab, es werden weniger Tests gebraucht und damit auch Beschäftigte in den Testzentren, Schwerdtner blieb bei den Johannitern und wechselte in die Flüchtlingshilfe. Erst arbeitete er im Ankunftszentrum für ukrainische Kriegsflüchtlinge in der Messe, dann in Unterkünften für Asylbewerber. Jetzt hat er eine neue Tätigkeit bei den Johannitern begonnen: Er arbeitet beim Hausnotruf.

Manche Einsätze enden tragisch

In der Zentrale in Dresden und Heidenau gehen Anrufe von meist betagten und pflegebedürftigen Menschen ein, die ein Problem haben. Eine ältere Dame will sich gerne zum Mittagsschlaf hinlegen, ihr ist aber unwohl und sie kommt nicht mehr aus dem Sessel heraus. Dann steigt Schwerdtner in sein Einsatzfahrzeug, klingelt an der Tür und wartet. Wenn er die Stimme der hilfebedürftigen Person hört, schließt er auf und greift ihr unter die Arme. Im besten Fall.

Gibt es ernsthafte medizinische Probleme, dann leistet der Johanniter-Mitarbeiter Erste Hilfe und ruft den Rettungswagen. Gesundheitliche Angaben zu der betroffenen Person hat er vorliegen, auch die eingenommenen Medikamente kann er den Rettungssanitätern mitteilen. So kann die Hilfe schnell und effizient geleistet werden – wenn es möglich ist. „Man weiß nie, was einen erwartet“, sagt Schwerdtner, sein Ehrenamt in der Hundestaffel helfe ihm dabei, schwere Einsätze zu verkraften. „Natürlich ist es ein Hochgefühl, wenn wir nach zwei Tagen eine vermisste Zwölfjährige lebend im Wald finden. Aber es gibt auch Einsätze, die tragisch enden. Das geht nicht spurlos an einem vorbei.“

12-Stunden-Schichten vier Tage am Stück

Dass er jetzt nicht mehr Holz bearbeitet, sondern mit Menschen zu tun hat, sei für ihn keine große Umstellung gewesen. „Ich war schon immer für den Dienst am Menschen für Menschen zu haben. Dafür leiste ich gerne einen Beitrag.“ In der Hundestaffel, die zu jeder Tages- und Nachtstunde zum Einsatz gerufen werden kann, und jetzt auch im Beruf. Mehr als 30 Einsätze im Jahr leistet der Verbund sächsischer Rettungshunde, auch Schwerdtners Frau engagiert sich in der Staffel.

Manfred Schwerdtner arbeitet jetzt für den Hausnotruf. © Quelle: Dietrich Flechtner

Im Hausnotruf arbeitet er in 12-Stunden-Schichten und Blöcken von drei oder vier Tagen in der Woche, selbstverständlich auch an Wochenenden. Das Einsatzaufkommen ist unterschiedlich. Mal klingelt das Telefon nur ein einziges Mal, mal steht es gar nicht still. Seine Ausbildung zum Sanitätshelfer hat Schwerdtner mit Erfolg absolviert und geht in seinem neuen Beruf auf. „Ich habe mich auch finanziell verbessert“, verrät er.

Corona hat viele Quereinsteiger gebracht

„Wir sind für solche Menschen wie Manfred Schwerdtner dankbar“, sagt Danilo Schulz, Sprecher der Johanniter in Dresden. „Wir haben freie Stellen und freuen uns, wenn wir solches Personal finden.“ Die Krisen der vergangenen Jahre – Corona, Ukraine-Krieg, Zustrom von Asylbewerbern – seien auch eine Chance gewesen. „Da haben sich einige bei uns als Quereinsteiger in den Testzentren, Impfteams und Flüchtlingsunterkünften engagiert und sind dann geblieben.“

Wie Schwerdtner, der auch schon Ware für den MediaMarkt ausgeliefert und installiert hat – auch eine Arbeit mit Menschen. „Doch dann kam ein anderer Unternehmer und bot den Service billiger an als mein Chef – wir waren raus.“ Der 56-Jährige wechselte in die Tischlerei, bis er noch einmal von vorne begann. Und nun auch die Straßenbaustellen in Dresden und Umgebung studiert. „Bei einem Einsatz zählt jede Minute. Nachts kommt man bestens durch, aber tagsüber kann es schon mal stocken“, weiß er. „An die Verkehrsregeln müssen wir uns aber halten.“ Auch wenn es besonders dringend ist.

Not zwang zur Neuorientierung

Angela Liebscher sitzt in ihrem Wohnzimmer im Betreuten Wohnen der Johanniter in der Sedlitzer Straße in Heidenau und macht den Arm frei. Alexander Raabe-Kajander will ihr den Blutdruck messen. „Alle Beschäftigten hier sind sehr freundlich“, lobt die 84-Jährige. „Ich fühle mich rundum wohl hier.“ Dass der 43-Jährige mit den kurzen Haaren und den dunklen Augen ein Seiteneinsteiger ist, fällt ihr nicht auf.

Raabe-Kajander war selbstständiger Veranstaltungstechniker, liebte das Leben auf Achse, die Abende und Nächte voller Arbeit. Doch 2020 ist ihm die Geschäftsgrundlage komplett weggebrochen, wie er sagt. Corona war Gift für die Veranstaltungsbranche, eine Zeitlang habe er sich noch mit dem Einbau von Heizungs- und Wasserzählern über Wasser halten können. „Aber irgendwann war das Geld alle und ich musste mich neu orientieren.“

Vielfache Einsatzmöglichkeiten

Der 43-Jährige las eine Stellenanzeige der Johanniter, schickte seine Bewerbung raus und hatte nach drei Wochen einen neuen Job. „Ich habe meinen Zivildienst im Krankenhaus geleistet und die Arbeit dort hat mir Spaß gemacht“, sagt der Mann mit dem Doppelnamen, „ich wollte etwas Sinnvolles tun.“ Er wurde Mitarbeiter in einem mobilen Impfteam, war überwiegend im Impfzentrum im Dresdner Rathaus tätig.

Im März 2022 wechselte Raabe-Kajander ins Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge in die Messe und half bei medizinischen Untersuchungen mit. Das Ankunftszentrum wurde aufgelöst, der 43-Jährige blieb bei den Johannitern. „Ich wurde gefragt, ob ich mir eine andere Tätigkeit vorstellen könnte, vielleicht in der Pflege.“

Dankbarkeit motiviert

Nach vier Tagen Probearbeiten unterschrieb Raabe-Kajander seinen Vertrag als Pflegehelfer und arbeitet jetzt in der Sozialstation Heidenau-Süd der Johanniter. Blutdruck messen, Medikamente vorbereiten und auch Spritzen setzen gehören zu den Aufgaben des früheren Veranstaltungstechnikers, der seine alte Branche durchaus vermisst. „Aber der Markt stirbt und die Freien wie ich haben keine Chance.“

Am Anfang sei es für ihn ungewohnt gewesen, völlig fremden Menschen intim nahe zu kommen bei der Körperpflege. „Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt.“ Die meisten Menschen seien absolut dankbar für seine Hilfe, sagt Raabe-Kajander. „Das macht diesen Job aus. Wenn man zu Weihnachten seine Runde geht, kommt man mit einer großen Tüte Süßigkeiten zurück. Man bedeutet den Leuten etwas.“

Pflegekräfte werden immer gesucht

Frühschicht ab 6 Uhr oder Spätschicht ab 12 Uhr seien Arbeitszeiten, die der 43-Jährige in seinem früheren Leben nicht hatte. „Aber mein Kater freut sich, dass ich jetzt regelmäßig zu Hause bin“, sagt der Dresdner, der es sich vorstellen kann, sich noch einmal auf die Schulbank zu setzen und eine Ausbildung zu absolvieren. „Ich möchte diesen Beruf schon sehr lange ausüben“, sagt er.

„Wir suchen für die Pflege eigentlich immer Personal“, sagt Schulz, aber auch in anderen Bereichen wie dem Rettungsdienst würden die Johanniter Beschäftigte einstellen. Niemand werde ins kalte Wasser geworfen, jeder könne zum Probearbeiten kommen und sich hinterfragen, ob die Arbeit das Richtige ist.