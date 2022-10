Nach dem Sieg gegen Osnabrück am vergangenen Wochenende will Dynamo Dresden die positive Serie auch auswärts in Essen forsetzen. Hier geht’s zum Liveticker.

Dresden. Dynamo Dresden ist an diesem Sonnabend erstmals seit 15 Jahren zu einem Punktspiel bei Rot-Weiß Essen zu Gast. In der Ruhrmetropole wollen die Schwarz-Gelben im vierten Drittliga-Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen bleiben, es aber zugleich besser machen als in der letzten Partie auf fremdem Geläuf.

Hier können Sie die Partie im Liveticker erleben:

Von DNN