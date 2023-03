﻿Jetzt beginnt die Arbeit für die Bundesgartenschau in Dresden

Blühende Landschaften wie aktuell auf der Bundesgartenschau in Mannheim soll es 2033 in Dresden zu bewundern geben.

Dresden will die Bundesgartenschau 2033 ausrichten. Jetzt beginnt die Arbeit an der Bewerbung so richtig – bis September soll eine Machbarkeitsstudie vorliegen. Auch die Bürger kommen zu Wort.