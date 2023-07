Jetzt auch ohne Bargeld: Dresden hat erste kontaktlose Parkscheinautomaten

Dresden. Lange wurde in der Landeshauptstadt bargeldloses Bezahlen am Parkscheinautomat gefordert. Nach Ankündigungen im ersten Quartal des Jahres ist es jetzt so weit: An den ersten Automaten ziehen Autofahrer ihr Ticket bargeldlos.

Vier Automaten in Innenstadt bereits umgerüstet

Seit Monatsbeginn laufen die Arbeiten zur Erweiterung der Automaten um kontaktlose Zahlung mit Kredit- und Debitkarten. Die Stadt beginnt damit in der umsatzstärksten Tarifzone 1. Zu finden sind umgerüstete Automaten bereits an den Parkplätzen Pirnaischer Platz, Reitbahnstraße, Budapester Straße und dem Busparkplatz Terrassenufer.

125 weitere Automaten sollen in den kommenden Wochen folgen. Dennoch bleibt die Bezahlung des Parktickets mit Münzen möglich.

DNN