﻿Dresden-Seidnitz: Jesus Gemeinde baut weiter an ihrem Gemeindehaus

Trotz baulicher und finanzieller Schwierigkeiten arbeitet die Jesus Gemeinde weiter an ihrem neuen Gemeindehaus. Es soll Büroräume, Mehrzweckräume und ein Videostudio beinhalten.

Dresden. Die Jesus Gemeinde setzt die Arbeiten an ihrem Neubau an der Oskar-Röder-Straße 3 neben der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz fort. Weil die Baupreise in den zurückliegenden Jahren gestiegen seien und alles ausschließlich mit Spenden finanziert werde, habe die Gemeinde die ursprünglich geplante Nutzfläche um etwa ein Drittel verkleinern müssen, sagte Projektleiter Benjamin Nitsch.

In einem ersten Schritt soll der Altbau – eine Plattenbauschule aus DDR-Zeiten – saniert werden. An ihn angefügt würden ein Zwischenbau sowie der erste Teil eines neuen Gebäudes. Im Altbau, in dem die Arbeiten bereits begonnen hatten, entstünden Büroräume und Mehrzweckräume, außerdem ein Videostudio.