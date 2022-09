Eigentor besiegelt erste Köln-Pleite: Union zieht mit Sieg am FC Bayern vorbei

Union Berlin hat die Rückkehr in den Bundesliga-Alltag erfolgreich gemeistert. Nach dem missglückten Start in die Europa League gewannen die Köpenicker am Sonntag gegen den 1. FC Köln. Ein Eigentor besiegelte dabei die erste Pleite der Rheinländer in der laufenden Spielzeit.