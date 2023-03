Ist eine Wärmepumpen-Offensive in Dresden möglich?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Klimaneutralität ist eine soziale Frage: Wer schon heute den „Mietenwahnsinn“ in Dresden anprangert, der wird sich darüber Gedanken machen müssen, was die Folgen eines klimaneutralen Gebäudebestands sind. Sollte die Bundespolitik die Kosten für energetische Sanierung und klimaneutrale Heizsysteme auf die Immobilienwirtschaft abwälzen, dann werden die Mieten in schwindelerregende Höhen klettern. Klimaneutralität ist aber auch eine technische Frage.

Wer soll das bezalen? Politiker Ingo Flemming (links) und Innungsobermeister Olaf Linck. © Quelle: privat

Darauf weist jetzt Olaf Linck hin, Innungsobermeister Sanitär-Heizung-Klima in Dresden. Wer soll denn die vielen Wärmepumpen, die gar nicht lieferbar sind, einbauen? Besser als alle hochfliegenden Pläne wäre eine Besinnung auf die Realität, meint der Fachmann. Sehr viel für die Umwelt bringen würde ein Tausch der alten Heizkessel - 15 bis 20 Prozent Einsparung wären möglich. Jetzt lesen

Aus meiner Sicht schafft Dresden die Klimaneutralität bis 2035 nicht. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Olaf Linck Innungsobermeister Sanitär-Heizung-Klima in Dresden

Architekt Alexander Pötzsch mit Anja Heckmann und Matthias Korntheuer aus dem Stadtplanungsamt (v.l.n.r.). © Quelle: Anja Schneider

Werbe- und Gestaltungssatzung soll die Qualität der Dresdner Innenstadt stärken

Die Satzung der Landeshauptstadt hat zum Ziel, die Stärken der Innenstadt zu betonen. Das betrifft Außenwerbung sowie Freiflächen. Auf Basis der Satzung sollen Antragsteller mit dem Amt diskutieren. Jetzt lesen

Ein Polizist steht in der Nähe des Fundorts einer Leiche an einer Absperrung. © Quelle: Roberto Pfeil/dpa

Ermittler bestätigen: Luise F. aus Freudenberg starb infolge „zahlreicher Messerstiche“ - zwei Mädchen haben gestanden

Die Ermittlungen im Fall des getöteten zwölfjährigen Mädchens aus Freudenberg laufen auf Hochtouren. Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Mittag über den Stand der Ermittlungen berichtet – und schockierende Details bekannt gegeben. Jetzt lesen

14 Uhr bis 18 Uhr: Tag des Gesundheitsamtes - Die einzelnen Abteilungen des Amtes präsentieren ihre Arbeit, es gibt Mitmach-Aktionen, fünf 15-Minuten-Vorträge mit anschließender Fragemöglichkeit und ab 16.30 Uhr eine Lesung mit der Bestsellerautorin Dr. Yeal Adler aus ihrem Buch „Genial vital!“. Ort: Kulturpalast, Eingang Wilsdruffer Straße, 01067 Dresden. www.dresden.de/gesundheit

17 bis 19 Uhr Bürgerinformation zum Alten Leipziger Bahnhof - Das Amt für Stadtplanung und Mobilität informiert über den aktuellen Stand des Verfahrens für den städtebaulichen und freiraumplanerischen Wettbewerb Alter Leipziger Bahnhof. Weitere Informationen hier. Die Veranstaltung findet online statt. Link zur Teilnahme: us02web.zoom.us/j/89477972035

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Loschwitz - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für eine Sommerturnierserie mit tschechischen, polnischen und deutschen Fußball-Nachwuchsmannschafen und die Vorstellung der Planungen für ein Parkhaus am Parkhotel. Ort: Stadtbezirksamt Loschwitz, Beratungsraum, 2. Etage, Grundstraße 3, 01326 Dresden

19 Uhr: Dynamo gegen Duisburg - Im Rennen um den vielleicht doch noch möglichen sofortigen Wiederaufstieg empfängt Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden am 27. Spieltag der 3. Liga im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion den MSV Duisburg. Die Dresdner sind dieses Jahr in der Liga noch ohne Niederlage und wollen, dass das so bleibt.

Mit mehr als 21 Prozent sind Rückenschmerzen nacheiner Analyse der hkk Krankenkasse die häufigste aller Rückenerkrankungen. © Quelle: hkk Krankenkasse/hkk Krankenkass

Rund 30 Prozent der Sächsischen Frauen waren im Jahr 2021 mindestens einmal wegen Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung. Bei den Männern waren es rund 22 Prozent. Das geht aus einer Analyse der Barmer zum heutigen Tag der Rückengesundheit hervor. „Wer häufiger an Rückenschmerzen leidet, sollte den Hausarzt beziehungsweise die Hausärztin konsultieren, statt sich mit Schmerztabletten, Salben oder Bädern selbst zu therapieren“, sagt Martin Richter, Geschäftsführer der Barmer in Dresden. Bei Rückenschmerzen sei es wichtig, die genaue Ursache festzustellen, ernsthafte organische Erkrankungen auszuschließen und eine Chronifizierung der Schmerzen zu verhindern.

Rückenleiden seien keineswegs nur eine Alterserscheinung. In der Altersgruppe der 20 bis 29-Jährigen waren im Jahr 2021 bereits knapp 15 Prozent wegen Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung. Über alle Altersgruppen hinweg haben im Jahr 2021 rund 26 Prozent der Einwohner in Sachsen die Diagnose Rückenschmerzen erhalten. Die meisten Betroffenen mit Rückenbeschwerden gab es in Sachsen-Anhalt (29,8 Prozent), die wenigsten in Hamburg (20,7 Prozent).

Tipps der Barmer, wie man Rückenschmerzen vorbeugen kann, gibt es hier.

Die US-Musikerin Miley Cyrus hat mit „Endless Summer Vacation“ ihr achtes Studioalbum vorgelegt. © Quelle: dpa

... eine neue Miley Cyrus mit neuem Album

Drei Jahre nach ihrem vergangenen Album bringt US-Sängerin Miley Cyrus „Endless Summer Vacation“ heraus. Die zwölf Songs haben einen komplett neuen Sound und vielseitige Texte, meint MADS-Autorin Lea. Jetzt lesen

