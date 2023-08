Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was am 13. August 2023 drinsteht

Dresden. Gegenstand unserer Titelstory sind die geheimen Pläne des Donald Trump. Es ist eines der meistdiskutierten Themen in den USA: Kann der Ex-Präsident wieder ins Weiße Haus einziehen? Und wenn ja: Was hat er in seiner zweiten Amtszeit vor? Ein paar Vorhaben stehen offenbar schon fest. So will er Beteiligte vom Putschversuch im Kapitol begnadigen und den Klimaschutz schleifen. Doch am bedrohlichsten klingen die Pläne, der liberalen Demokratie zu schaden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist die Schuldenbremse sinnvoll? Wenn dringende Investitionen ausbleiben, kann das schlimme Folgen mit sich bringen. Das Gleiche gilt allerdings auch für den Fall, dass der Staat sich zu viele Schulden aufbürdet. Muss die Verschuldung deshalb streng begrenzt werden? Warum RND-Redakteur Stefan Winter meint, es geht nicht ohne die Schuldenbremse und mit welchen Argumenten sein Kollege Tim Szent-Ivanyi kontert, sie bremse zu viel aus, erfahren Sie in unserer Debatte der Woche.

Wie gefährlich ist das Wasser aus Fukushima? Zwölf Jahre nach dem Super-GAU will Japan das aufbereitete Kühlwasser aus der Atomruine in den Ozean laufen lassen. Das Verfahren sei unschädlich, versichern Politik und Wissenschaft. 1,3 Millionen Tonnen kontaminiertes Wasser müssen entsorgt werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Gras vom Staat: Vor zehn Jahren hat Uruguay Cannabis legalisiert, der Staat kontrolliert seither Anbau und Vertrieb. Das Modell könnte auch für Deutschland funktionieren. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Erfahrungen des südamerikanischen Staates. Ein Ortsbesuch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Chance auf einen würdevollen Abschied: Die kommende Ausgabe von „Wetten, dass..?“ soll die letzte mit Thomas Gottschalk als Moderator sein. Eine gute Entscheidung, meint Matthias Schwarzer – auch weil das Format durch sein Comeback arg gelitten hat.

Putin plant sein eigenes Olympia: Noch ist unklar, ob Russinen und Russen im nächsten Jahr bei den Sommerspielen von Paris antreten dürfen. Moskau baut vor und stellt selbst ein sportliches Großevent auf die Beine. Die World Friendship Games werden wohl eher nicht der Freundschaft mit dem Westen gewidmet sein.

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche, aktuellen Sport sowie Filmtipps. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie hier für iOS und hier für Geräte mit Android-Betriebssystem.

DNN