Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Dresden. Unsere Tielstory stellt heute die Frage: Ist das der neue Putin? Er kämpft mit seiner Söldnertruppe im Krieg gegen die Ukraine: Jewgeni Prigoschin, Chef der paramilitärischen Wagner-Gruppe, scheint im System Putin einen Freibrief zu haben und kann offenbar machen und sagen, was er will. Wer ist der Mann, und was treibt ihn an?

Die Flugabwehr der Ukraine steht: Spektakuläre Erfolge beim Abschuss russischer Raketen geben in aller Welt Rätsel auf: Wie ist das möglich? Offenbar hilft hochmoderne Technik, von deren Lieferung in die Ukraine bisher kaum jemand etwas wusste.

In der Not 20 Euro zahlen? Erst hatte es Kassenärzte-Chef Andreas Gassen vorgeschlagen, nun ziehen CDU und CSU nach: Um die überlaufenen Notaufnahmen in den Krankenhäusern zu entlasten, soll eine Gebühr von 20 Euro erhoben werden. Ist das sinnvoll? „Keine Zeit für Wehwehchen“, meint RND-Redakteur Andreas Niessmann und verweist auf Krankenhausvertreter die die die Zahl der Nichtnotfälle in der Notaufnahme mit annähernd 50 Prozent beziffern. „Empörend – über Gebühr“ kontert sein Kollege Matthias Halbig in unserer Debatte der Woche. Er nennt andere Dinge, die wichtiger seien als diejenigen zu schröpfen, „die auch ohne Notaufnahmegebühr noch nie so schlecht versorgt waren.“

Wenn Ärzte und Pfleger töten: Ein Kardiologe soll in Berlin zwei Patienten umgebracht haben, gegen einen Todespfleger in München fiel gerade das Urteil. Der Arzt und Autor Karl H. Beine erklärt die Motive solcher Taten – und was sie mit dem Gesundheitssystem zu tun haben.

Die Hauptstadt vom Reißbrett: Der Inselstaat Indonesien muss seine im Wasser versinkende Hauptstadt Jakarta verlegen. Nusantara soll mitten im Dschungel entstehen – nachhaltig und technologisch auf höchstem Level.

„Der Mensch ist ein Abenteuer“: Mit zwei Filmen im Gepäck ist Wim Wenders zum Filmfestival in Cannes gereist. Unterschiedlicher könnten sie kaum sein. Ein Gespräch mit dem Altmeister des deutschen Kinos über Neugier als Antriebskraft, Lastwagen vor dem Festivalpalais – und japanische Toiletten.

