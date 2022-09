Am Sonntag findet der Triathlon-Wettkampf „Ironman 70.3“ statt. Deshalb kommt es nicht nur in der Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen für Autos, Busse und Straßenbahnen.

Ironman führt zu Verkehrseinschränkungen in Dresden

Dresden. Am Sonntag, dem 18. September, findet in Dresden der Mittelstrecken-Triathlon „Ironman 70.3“ statt. Wegen des international bedeutenden Wettkampfs kommt es zu weitreichenden Sperrungen in und außerhalb der Stadt. Der gesamte Streckenverlauf ist von 6 bis 17.45 Uhr komplett unbefahrbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rad- und Laufroute der Triathleten gesperrt

Die Schwimmdistanz wird im Alberthafen absolviert. Per Rad geht es von dort aus über die Bundesstraße 6 über Wilsdruff bis ins Meißner Hochland und zurück. Der Halbmarathon verläuft über den Elberadweg und das Terrassenufer bis zum Fährgarten Johannstadt. Von dort aus geht es über die Albertbrücke und auf der Neustädter Seite bis zum Japanischen Palais und über die Augustusbrücke am Schloss und Taschenbergpalais vorbei zurück zum Theaterplatz.

Umleitungen für Autos und ÖPNV

Autos sollen die Umleitung über die Bundesstraße 170, Wilsdruffer Straße nutzen. Die Autobahnausfahrt Dresden Zentrum ist abgesperrt. Für Busse und Bahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe gibt es Umleitungen. Fußgänger bleiben größtenteils unbeeinträchtigt, aber einige Anwohner können nicht auf ihr Grundstück fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Internet www.ironman.com/im703-dresden-course, Linienänderungen DVB: www.dvb.de/de-de/fahrplan/linienaenderungen

Anwohnerhotline 0178/1720823

Von Elisabeth Marx