﻿Im Dresdner Pentacon-Haus soll ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum entstehen – Konzeptsuche

Im Pentacon-Kulturhaus in Striesen soll ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum entstehen. Ab sofort können Anregungen und Vorschläge eingereicht werden. Ein erstes Bürgertreffen gibt es am 1. April.

Dresden. „Wir wollen möglichst die Menschen in der Breite der Bevölkerung erreichen. Wir machen auf allen möglichen Kanälen auf das Projekt aufmerksam.“ Das Projekt – das ist das geplante Kultur- und Nachbarschaftszentrum (KNZ) im Pentacon-Kulturhaus in Striesen. Und der das sagt, ist Stephan Hardt, der mit dem IRIS e.V. die städtische Ausschreibung für ein Konzept des KNZ gewonnen hat.

Am 1. April will der Verein sich und sein Konzept im Pentacon-Gebäude der Öffentlichkeit vorstellen. Die Striesener sind eingeladen, sich von 10 bis 16 Uhr im Medienkulturhaus e.V, Schandauer Straße 64, 1. Obergeschoss zu informieren. „Wir gestalten das als offenes Format, jeder kann kommen, sich umschauen und gehen, wie er will“, sagt Hardt.

Angebot für ganz normal Bürger

Er legt Wert auf die Feststellung, dass möglichst viele von dem Angebot erreicht werden sollen. Denn das war einer der Punkte, auf die auch einige Blasewitzer Stadtbezirksbeiräte in der jüngsten Sitzung hinwiesen. Nicht nur die üblichen Vereine und Initiativen, die so ein Zentrum nutzen und die der zukünftige Betreiber auch ansprechen wird. „Wo bleibt der ganz normale Bürger, wo bleiben die Familien?“, wollte etwa Carsten Biesok (FDP) wissen. „Wie werden die eingebunden, wie wird das Projekt vermittelt?“

Der 1. April soll ein Schritt dahin sein. „Außerdem werden wir direkt in den Stadtteil hineingehen und fragen, was die Bürger wollen“, erläuterte Stephan Hardt. Ab sofort bis zum 5. Mai werde man Anregungen sammeln, außerdem in dieser Zeit am 18. April und 4. Mai weitere Beteiligungstermine anbieten. Das Kultur- und Nachbarschaftszentrum soll zukünftig im Souterrain des Pentacon-Hauses untergebracht werden. Noch nutzt das Montessori-Gymnasium diese Räume, ab August sind die rund 350 Quadratmeter aber frei.

Politische Neutralität gefordert

Die CDU im Stadtbezirksbeirat begrüßte den neuen Treffpunkt für die Bürger, es gebe „für so ein positives Projekt riesigen Bedarf im Stadtbezirk Blasewitz“, meinte etwa CDU-Beirätin Agata Reichel-Tomczak. Die Fraktion mahnte aber auch die „politische Neutralität“ an, es sei schließlich ein mit Steuergeld finanziertes Projekt und solle „Angebote für möglichst viele Zielgruppen entwickeln“. Außerdem sei es wichtig, es vor allem für Akteure aus dem Stadtteil anzubieten. Ein Vorschlag, das mit einer Ausweiskontrolle der Besucher zu überprüfen, fand aber wenig Zustimmung.

„Kultur- und Nachbarschaftszentren sind ein wichtiger Bestandteil für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und stehen allen Bürgerinnen und Bürgern offen“, erläutert Annekatrin Klepsch, Bürgermeisterin für Kultur, Wissenschaft und Tourismus. Sie aktivierten damit soziales Leben direkt im Stadtteil. „So können Sie Ihre Nachbarschaft aktiv mitgestalten. Wir freuen und auf Ihre Wünsche und Vorstellungen.“

Verein will Anregungen sammeln und bündeln

Wer jetzt seine Vorstellungen an den Verein loswerden will, hat dazu per E-Mail (knz-striesen@iris-ev.de) oder auf der Projektseite des Iris e.V. Gelegenheit. Der Verein will die Anregungen sammeln, bündeln und bis Jahresende ein Konzept vorlegen. IRIS steht für das sozialwissenschaftliche Dresdner „Institut für regionale Innovation und Sozialforschung e.V.“, sein Arbeitsgebiet beschreibt es mit Konzeptionen, Evaluationen, Projekten und wissenschaftlicher Begleitung regional und kommunal und im sozialen, kulturellen und Bildungsbereich.