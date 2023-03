﻿Internationale Wochen gegen Rassismus: Veranstaltungen der Dresdner Bibliotheken

Dresden. Ab dem 20. März finden in Dresden bis zum 6. April die bundesweit ausgerichteten Internationalen Wochen gegen Rassismus unter dem Motto „Misch dich ein“ statt. Im Rahmen der Themenwoche planen die Städtischen Bibliotheken Dresden verschiedene Veranstaltungen.

„P wie Protest“

Den Auftakt macht die Ausstellung „P wie Protest“, die ab Montag, 20. März, um 18.30 Uhr im Foyer des zweiten Stocks des Kulturpalastes öffnet. Die Ausstellung will in Bildern zeigen, dass Protest viele Formen annehmen kann. „Von A wie Ausdauer bis Z wie Zeug*innenschaft über Hungerstreik, Boykott, Lichterkette und Protestmärsche“, heißt es in einer Mitteilung der Bibliotheken. Dabei richtet sich die Bilderschau sowohl an Menschen, die bereits für gerechtere Verhältnisse kämpften, aber auch an jene, die es noch tun werden. Für eine Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache ist bei der Eröffnung gesorgt.

Gespräch mit Kulturbürgermeisterin Klepsch

An einem Podiumsgespräch in der Zentralbibliothek im Kulturpalast mit dem Titel „Widerständigkeit innerhalb rassistischer Verhältnisse“ nimmt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) teil. Sie diskutiert mit Medienwissenschaftlerin und Autorin Anna Sabel und Mehmet Arbag vom Verband binationaler Familien und Partnerschaften iaf e. V. Leipzig, der Künstlerin Nazanin Zandi sowie Petra Schickert vom Kulturbüro Sachsen e.V. Paolo Le van, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „Ostdeutsche Migrationsgesellschaft selbst erzählen“ (MigOst) am Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, moderiert die Veranstaltung. „Samba Universo“ begleitet die Veranstaltung musikalisch.

Lesung eines Essaybandes

Die Bibliothek in der Neustadt veranstaltet am Donnerstag, 30. März, 17 Uhr eine Lesung mit anschließendem Gespräch. Nino Bautz stellt seinen Essayband „Die Erfindung des muslimischen Anderen - 20 Fragen und Antworten, die nichts über Muslimischsein verraten“ vor.

Persönliche Erfahrungen und ganz neue Einsichten

Am Montag, 3. April, setzen sich Ronya Othmann und Ralph Tharayil ab 19.30 Uhr ausgehend von ihren Familiengeschichten mit existentiellen Erfahrungen auseinander. „Sie erzählen von menschenverachtenden Verbrechen an Minderheiten, von Vertreibung, Flucht und Heimweh, von Formen und Deformationen von Integrationserfahrung, von der Sprache und den Körpern, die sich dieser Erfahrung widersetzen und ermöglichen so ganz neue Einsichten“, kündigen die Bibliotheken an. Die Veranstaltung findet in der Zentralbibliothek im Kulturpalast statt.