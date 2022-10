Interaktive Mitmachausstellung „Alles Holz“ lädt ein

Dresden. Die interaktive Mitmachausstellung "Alles Holz" des sächsischen Holzbaukompetenzzentrums lädt Kinder und Jugendliche dazu ein, Einblicke in den vielseitigen Rohstoff Holz zu gewinnen, an zahlreichen Stationen ihr Wissen zu testen oder in der Werkstatt selbst aktiv zu werden. Die Ausstellung richtet sich vor allem an Schulklassen und Familien, um die Kinder für einen nachhaltigen Umgang mit der klimafreundlichen Ressource zu sensibilisieren und auf Berufe in der Holzbearbeitungsbranche aufmerksam zu machen. "Die Kinder erfahren mit allen Sinnen, wie unglaublich vielseitig und faszinierend Holz sein kann. Die Kernbotschaft ist: Holz ist einer der edelsten, wertvollsten und nachhaltigsten Rohstoffe auf der Erde", erklärt Sören Glöckner, Geschäftsführer des sächsischen Holzbaukompetenzzentrums. Bis Ende des Schuljahres können sich Interessierte von Fachkräften durch die Ausstellung an der Königsbrücker Straße 27 führen lassen, danach tourt das Projekt durch Sachsen.

Internet allesholz.de

Von cs