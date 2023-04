﻿Innovativer Schritt für die Wärmewende von Dresden

Dresden. Der Hochleistungsrechner der Technischen Universität (TU) Dresden liefert nicht nur riesige Datenmengen, sondern auch Wärme. Die Abwärme des zum Lehmann-Zentrum gehörenden Rechenzentrums soll jetzt genutzt werden. Am Donnerstag unterzeichneten der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) und der Versorger Sachsen Energie einen Vertrag zur Nutzung der Abwärme. Die überschüssige Wärme soll mit drei Wärmepumpen aufbereitet und im Fernwärmenetz von Sachsen Energie genutzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Signal für mehr Nachhaltigkeit

Oliver Gaber, Kaufmännischer Geschäftsführer des SIB, erklärte: „Die Vereinbarung ist ein deutliches Signal für mehr Nachhaltigkeit.“ Axel Cunow, Vorstand von Sachsen Energie, bestätigte: „Das Vorhaben ist ein überaus innovativer Schritt für die Dekarbonisierung der Stadt Dresden und die Wärmewende.“ Durch die Nutzung der Abwärme des Hochleistungsrechners könnten bis zu 24 000 Megawattstunden „grüne Wärme“ entstehen und theoretisch 3700 durchschnittliche Dresdner Haushalte versorgt werden. Gleichzeitig würden rund 2700 Tonnen Kohlendioxyd vermieden, die sonst bei der Erzeugung der Fernwärme entstünden.

Sehr hohe Wärmemengen sinnvoll nutzen

Professor Wolfgang E. Nagel, Direktor des Zentrums für Informationsdienste der TU Dresden, sagte: „Mit dieser Investition und strategischen Zusammenarbeit zwischen Sachsen Energie, dem Freistaat und der TU schaffen wir eine Infrastruktur zur energieeffizienten Nachnutzung von bei Hochleistungsrechnen anfallenden sehr hohen Wärmemengen, die umweltpolitisch beispielhaft und in ihrer Nachhaltigkeit zukunftsweisend ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Technikbauwerk mit Wärmepumpen

Zur Nutzung der überschüssigen Abwärme des Rechenzentrums soll ein Technikbauwerk mit Wärmepumpen errichtet werden, in dem das Wärmeniveau der Abwärme auf das Fernwärmeniveau angehoben wird. Insbesondere in den Sommermonaten lässt sich so die Rückkühlung überschüssiger Abwärme vermeiden. Die Abwärme kann als Nutzwärme in das Netz eingespeist werden. In den Wintermonaten wird schon heute und zukünftig verstärkt ein Teil der entstehenden Wärme zur Beheizung umliegender Hochschulgebäude genutzt.

4,8 Millionen Euro Gesamtinvestition

Das Technikbauwerk mit den Wärmepumpen soll vom Freistaat Sachsen errichtet werden. Die Gesamtkosten für das Technikbauwerk belaufen sich auf rund 1,6 Millionen Euro. Der künftige Nutzer Sachsen Energie wird das Gebäude technisch ausrüsten und in die Anlage rund 3,2 Millionen Euro investieren, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative.

Anlage geht bis Anfang 2025 in Betrieb

Das Technikbauwerk soll bis Ende des Jahres errichtet werden. Nächstes Jahr werden die Wärmepumpen installiert, danach beginnt der Probebetrieb. Ende 2024, Anfang 2025 soll die Anlage nach Angaben von Sachsen Energie in Betrieb gehen.