Influencer in Dresden: Was Michelle Cooper und Co. über ihren Job denken

Influencer: Ein Phänomen, das einem älteren Menschen sicherlich schwer zu vermitteln ist. Bunte Fotos, Werbung für Markenprodukte, die schöne heile Welt? Und damit verdienen die auch noch Geld? Oder leiden Influencer unter einem schlechten Image, das mit der Realität nichts zu tun hat?

2012 hat Michelle Cooper mit Instagram angefangen. Heute hat sie über 160 000 Abonnenten. © Quelle: Anja Schneider

Fest steht jedenfalls: Influencer haben eine gewaltige Reichweite. Auch in Dresden. Wir haben uns mit fünf von ihnen getroffen und sie nach ihren Beweggründen gefragt. Jetzt lesen

Wir wollen mehr aus Dresden machen. Rasha Nasr seit dem Wochenende neue Co-Vorsitzende der SPD in Dresden

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz steigt stetig: Dresdens Corona-Inzidenzwert befindet sich weiter auf Aufwärtskurs. Glücklicherweise vermeldete das Robert-Koch-Institut am Sonnabend aber keine neuen Todesfälle. Jetzt lesen

„Corona-Lage ist aktuell beherrschbar“: Hausärzteverband sieht in Herbstvolksfesten kein Problem: Erstmals seit langer Zeit finden in diesem Herbst wieder zahlreiche Volksfeste statt – so etwa das Münchner Oktoberfest. Der Deutsche Hausärzteverband hält das für vertretbar - trotz der Gefahr von steigenden Corona-Zahlen. Jetzt lesen

Küchenchef und Inhaber Olaf Kranz in seinem Schmidt’s. © Quelle: Dietrich Flechtner

Raffinesse ohne viel TamTam – So schmeckt‘s im Schmidt‘s in Hellerau

20 Jahre gibt‘s das Schmidt‘s inzwischen und es überrascht immer wieder aufs Neue mit kreativen Menüs aus regionalen und saisonalen Produkten. Jetzt lesen

Für die Fußball-WM der Männer in Katar wurden bereits 2,45 Millionen Tickets verkauft. © Quelle: imago/imagebroker

Moral beim Reisen: Ist es ethisch vertretbar, zur Fußball-WM nach Katar zu fliegen?

Public Viewing, Fähnchen, Fangesänge: Ab 20. November soll der Fußball in Katar gefeiert werden. Doch mehr als 6500 Menschen sind bisher unter ungeklärten Umständen gestorben. Können Fußballfans guten Gewissens in den Wüstenstaat reisen, um ihr Team anzufeuern? Jetzt lesen

18 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Ressource und Konsequenz“ in der Galerie 2. Stock, Dr.-Külz-Ring 19. Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch hält ein Grußwort. Mehr Infos: www.dresden.de/galerie2stock und www.sezession89.com

19 Uhr: Informationsveranstaltungen zur Elbquerung in Pieschen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche mit Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn. Ort: Veranstaltungsraum des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) an der Elbe (neben dem Herbergsschiff), Uferstraße 14.

Der Sarg von Königin Elizabeth II., der in die königliche Standarte gehüllt ist und auf dem die Imperial State Crown thront, ist in der Westminster Hall aufgebahrt. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Die Queen tritt heute ihre letzte Reise an. Aus Sicht des Sozialforschers Marcel Schütz steht mit der Beisetzung von Königin Elizabeth II. das größte mediale Ereignis aller Zeiten bevor. „Experten rechnen damit, dass am Montag mehr als 4,1 Milliarden Menschen einschalten, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung“, sagte der Professor für Organisation und Management von der Northern Business School Hamburg dem Evangelischen Pressedienst (epd). Jetzt lesen

"TV-Total"-Moderator Sebastian Pufpaff auf dem Münchner Oktoberfest. © Quelle: RND/Hannah Scheiwe

... das Oktoberfest und ein „Crystal-Mett-Igel“ für Markus Söder

Bei der Wiesn-Eröffnung in München kommt es zu einer skurrilen Situation. Der „TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff will Bayerns Minister­präsidenten – in Anspielung auf einen Versprecher von dem – einen „Crystal-Mett-Igel“ übergeben. Wie Söder darauf reagiert. Jetzt lesen

