﻿Influencer in Dresden: Was Michelle Cooper und Co. über ihren Job denken

Vor allem in schicken Metropolen vermutet man bekannte Influencer. Aber auch in Dresden ist das Geschäft mit der Markenkooperation angekommen. Michelle Cooper, Patricia Kraft und ihre Kolleginnen erzählen.

Dresden. Köln, München, Düsseldorf: Influencer leben nicht selten in den schicken Metropolen des Westens. Doch auch in Dresden ist das Geschäft mit der Markenkooperation angekommen. Friedrichstädterin Michelle Cooper zum Beispiel erreicht mit ihren Bildern und Videos über 160 000 Menschen. Was treibt sie und ihre Kolleginnen an? Wie gehen sie mit Hassnachrichten um? Und wie viel Privates geben sie preis? Wir haben bei fünf Influencerinnen aus Dresden nachgefragt.

Patricia Kraft: Fitness und Familie, 230 000 Follower