Infineon plant Rekordinvestition – 5 Milliarden Euro für Dresden

Infineon will in Dresden rund 5 Milliarden Euro investieren, um seine Fertigungskapazitäten weiter auszubauen.

Infineon investiert in Dresden fünf Milliarden Euro. In dem neuen Werk des Chipherstellers sollen 1000 neue Arbeitsplätze entstehen. In Berlin und Brüssel wird jetzt über eine „angemessene“ Förderung verhandelt.