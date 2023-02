Infineon baut neues Werk in Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

nach der Ansiedlung von Intel in Magdeburg und der Entscheidung, das deutsche Zukunftszentrum in Halle zu betreiben, gibt es nun auch für Dresden gute Nachrichten: Der Bund hat gestern grünes Licht für ein neues Werk von Infineon in der sächsischen Landeshauptstadt gegeben.

Infineon will an seine bestehende Fabrik in Dresden anbauen. © Quelle: Infineon

Der Chiphersteller will mächtig expandieren und bereits bis 2023 20 Prozent aller globalen Halbleiter produzieren. Und weil man dafür nicht nur Fläche, sondern auch Mitarbeiter benötigt, entstehen in Dresden durch den Ausbau 1000 neue Arbeitsplätze. Fünf Milliarden Euro werden in das Vorhaben gesteckt. Geklotzt und nicht gekleckert. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Mit dem Projekt von Infineon stärken wir den Industrie- und Halbleiterstandort Deutschland. Nach der Ansiedlung von Wolfspeed im Saarland ist das ein weiteres starkes Zeichen für die Attraktivität des Standorts Deutschland. Robert Habeck Bundeswirtschaftsminister, über das neue Werk von Infineon in Dresden

Dresden und die Region

Am neuen Bahnsteig am S-Bahn-Haltepunkt Dresden-Plauen konnten fast eine Woche lang keine Züge halten. © Quelle: Sebastian Kositz

Panne beim Bau in Dresden-Plauen: Warum fast eine Woche lang keine Züge halten konnten

Bei der Sanierung des S-Bahn-Halts in Dresden-Plauen hat es einmal mehr Verzögerungen gegeben. Am Wochenende wird nun eine alte Brücke abgebaut. Das trifft diesmal die Fahrgäste der DVB. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Dieses mit einer Drohne aufgenommene Foto zeigt Teile eines Norfolk and Southern-Güterzugs in Flammen. © Quelle: Gene J. Puskar/AP/dpa

„Tschernobyl in Ohio“: Das stille Inferno im Rostgürtel

Nach einem dramatischen Zugunglück in Ohio wurden ein gigantischer Rauchpilz und große Mengen giftiger Gase freigesetzt. In den Bächen schwimmen nun tote Fische, und die Einwohnerinnen und Einwohner klagen über Kopfschmerzen und Übelkeit. Doch die Behörden sehen bislang keinen Grund zur Besorgnis. Jetzt lesen

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Forschung an Kontrastmitteln: So wollen Forscher Krebs und Long Covid besser erkennbar machen - Kieler Wissenschaftler wollen mit moderner Technologie Krankheiten wie Krebs noch besser erkennbar machen. Und auch Long-Covid-Patienten könnten davon profitieren. Dabei werden mit quantenmechanischen Tricks Kontrastmittel im MRT-Verfahren zum „Leuchten“ gebracht. Jetzt lesen

„Zunehmend grippeähnlicher“: So haben sich die Corona-Symptome verändert - Das Coronavirus hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Varianten hervorgebracht – und mit ihnen haben sich auch die Symptome geändert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Robert Koch-Instituts. Ärztinnen und Ärzte stellt das veränderte Symptomprofil allerdings vor Herausforderungen. Jetzt lesen

Termine des Tages

8 bis 14 Uhr: Wochenmarkt in Radeberg - angeboten werden Feinkostwaren, Brot und Backwaren Ort: Markt, 01454 Radeberg

17 Uhr: Bibi & Tina - Die verhexte Hitparade - Deutschlands erfolgreichste Kinder- und Familienshow kommt wieder auf große Tournee! Bibi & Tina sind wieder unterwegs. Ort: Messe Dresden, Messering 6, 01067 Dresden Tickets gibt es hier

20 Uhr: Himmelsbeobachtung - Je nach Sichtbarkeit und einen klaren Himmel vorausgesetzt gibt es Blicke durchs Fernrohr auf die interessantesten Himmelsobjekte wie z.B. Kugelsternhaufen, Galaxien und Doppelsterne. Ort: Auf den Ebenbergen 10, 01445 Radebeul

Wer heute wichtig wird

Wolodymyr Selenskyj (r), Präsident der Ukraine, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommen zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew. (Archivfoto) © Quelle: picture alliance/dpa

Selenskyj und Scholz eröffnen Münchner Sicherheitskonferenz. Zur weltweit wichtigsten Expertenkonferenz zur Sicherheitspolitik werden 40 Staats- und Regierungschefs, fast 100 Minister und weitere Politiker und Experten aus insgesamt 96 Ländern erwartet. Dazu zählen Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, der französische Präsident Emmanuel Macron, der polnische Präsident Andrzej Duda, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi. Es ist die erste Sicherheitskonferenz seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Paketbotinnen und -boten großer Versandhäuser liefern oft innerhalb weniger Stunden bis an die Haustür. © Quelle: imago images/STPP

... Skurrile Amazon-Momente: Wenn sich Kunde und Paketbote eine Verfolgungsjagd liefern

Onlinehändler wie Amazon sind aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Doch zwischen Kundinnen, Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Handelsriesen kommt es immer wieder auch zu ungewöhnlichen Situationen. Einige zeugen davon, wie es hinter den Kulissen bei Amazon zugeht. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play