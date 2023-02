﻿Von der Weltreise ins Chefbüro: Junger Mann aus Dresden wird über Nacht Unternehmer

Dresden. In der großzügigen Werkhalle in Niedersedlitz liegen erste Kalender für 2024 mit Fotos von Katzen, Erdmännchen und Eichhörnchen. An einer Produktionsanlage legt ein Angestellter jeweils zehn gefaltete Druckbogen hintereinander aufs Band. Sie werden gestapelt, dann in der Maschine mit roten Fäden – ein Wunsch des Auftraggebers – geheftet. Anschließend sorgt eine dünne Leimschicht für Stabilität, bevor die Seiten beschnitten werden. Am Ende ist die 80-seitige Broschüre fertig. Auf einer anderen Anlage entstehen gerade Bücher. Die Industriebuchbinderei Bindwerk bietet ihren Kunden, überwiegend große Druckereien, das komplette Spektrum der industriellen Druckweiterverarbeitung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitarbeiter bauen Überstunden ab

Gegenwärtig ist es vergleichsweise ruhig in den Produktionshallen in Niedersedlitz. Die Auftragsflaute im ersten Quartal nutzen die Mitarbeiter, um Überstunden abzubauen. Diese fallen besonders im zweiten Halbjahr an, dann herrscht an den sechs Produktionsanlagen erfahrungsgemäß Hochsaison. In zwei Schichten binden, konfektionieren und verpacken die Mitarbeiter Bücher, Broschüren, Kalender und sonstiges.

Enge Zusammenarbeit mit dem Christlichen Sozialwerk

Geschäftsführer Franz Bradler würde es gern sehen, wenn der Betrieb zu Beginn des Jahres besser ausgelastet wäre. Er ist Neuem gegenüber aufgeschlossen. „Das war schon immer so.“ Diesen Satz hasst er. Warum sollten seine flexiblen und fingerfertigen Mitarbeiter nur Papier aller Art bearbeiten? Bindwerk arbeitet eng mit dem Christlichen Sozialwerk zusammen. Das sichert Menschen mit Behinderungen eine Arbeit. Auch andere Arbeitszeitmodelle könnten diskutiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kürzlich stellte er diese Themen in TAB-Board vor. The Alternative Board (TAB) ist ein Treffen von Führungskräften unterschiedlicher Branchen, die sich, moderiert von einem Business-Coach, gegenseitig praktische Ratschläge geben. Nun will Bradler die dabei unterbreiteten Vorschläge und Anregungen prüfen. Er kam zum TAB über ein Führungstraining.

Von der Weltreise ins Chefbüro

Der 34-Jährige hätte sich bis 2016 nicht vorstellen können, diesen Betrieb einmal zu leiten. Er hat Mechatronik studiert und bei ersten Unternehmen Erfahrungen gesammelt. Nach seinem Diplom ging er erst einmal mit seiner Freundin und heutigen Frau auf Weltreise. Work and Travel – mit Jobs beispielsweise in Restaurants und Bar verdienten sie das nötige Geld für die Weiterfahrt. Ein Jahr und zehn Monate waren sie bereits unterwegs, als sie in Neuseeland ein folgenschwerer Anruf erreichte. „Mein Vater, ein erfahrener Bergsteiger, war im Kaukasus tödlich verunglückt, eine Lawine hatte ihn erfasst.“ Statt weiter in die USA zu reisen, ging es nun für sie nach Hause.

Betrieb wurde 1913 gegründet

Sein Vater Axel Voigt hatte 2005 den Betrieb gekauft. Dieser wurde 1913 vom Buchbindermeister Richard Kurth als Lohnbuchbinderei gegründet. Zu DDR-Zeiten hieß er VEB Dresdner Kalenderherstellung. Nach der Reprivatisierung 1991 spezialisierte sich das Unternehmen auf die Verarbeitung von Druckerzeugnissen. Axel Voigt entschied sich nach dem Kauf für einen neuen Namen und verlegte die Produktion von der Dresdner Neustadt auf die Saydaer Straße in Niedersedlitz. Er investierte, kaufte neue Anlagen wie einen Klebebindelinie und eine Spiralbindemaschine und erweiterte das Angebot. Sein Sohn half als Jugendlicher hin und wieder im Betrieb aus, verdiente sich so den einen oder anderen Euro. Aber an eine Nachfolge dachten weder er noch sein Vater.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit 27 Jahren plötzlich Geschäftsführer

Das war nun auf einen Schlag anders. Weil seine drei Halbgeschwister damals noch minderjährig waren, blieb nur er, um den Betrieb mit damals 50 Mitarbeitern fortzuführen. Mit 27 Jahren plötzlich Geschäftsführer. Er suchte Hilfe, lernte in kurzer Zeit auch das Kaufmännische, um ein Unternehmen zu führen.

Der Sprung ins kalte Wasser

Sein Vater war 52 Jahre alt, als er starb. Er war nicht verheiratet und hatte auch kein Testament gemacht. So erbten seine vier Kinder zu gleichen Teilen das Unternehmen. „Es wäre vieles leichter gewesen, wenn mein Vater vorgesorgt hätte.“ Franz Bradler erzählt gern seine Geschichte, sein Sprung ins kalte Wasser. Es ist ihm wichtig, immer wieder für eine Notfallvorsorge in Familienunternehmen zu werben, damit es anderen nicht ähnlich geht.

Noch hat sich kein Lehrling gefunden

Der Trend, so seine Einschätzung, geht zu hochwertigeren, veredelten Produkten. Sorge um die Zukunft hat er wenig. Wohl aber, ausreichend Leute zu finden, die in der Produktion arbeiten wollen. Die Arbeit sei abwechslungsreich, am Ende der Schicht können die Mitarbeiter das Produkt in den Händen halten. In Schulen wirbt Bradler um Nachwuchs. Idealerweise bildet Bindwerk zwei Lehrlinge pro Jahrgang aus. Bedauerlicherweise habe sich in diesem Jahr aber keiner gefunden. Doch er gibt die Hoffnung nicht auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unternehmenskultur verändern und Beschäftigte beteiligen

Bradler trägt dazu bei, die Unternehmenskultur zu verändern, die 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stärker zu beteiligen und zu befähigen, selbstorganisiert zu arbeiten. „Dazu gehört auch das Nachdenken über zeitgemäße Arbeitsbedingungen. Mir ist es selbst auch wichtig, mindestens zweimal die Woche meine fünfjährige Tochter aus der Kita abholen zu können.“