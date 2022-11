E-Bike-Fahrer bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

In Niedersedlitz ist am Montagnachmittag ein Mercedes mit einem E-Bike zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Dresden. Am Montagnachmittag ist in Niedersedlitz ein Autofahrer mit einem Pedelec-Fahrer zusammengestoßen. Der 53-jährige Mercedes-Fahrer war auf der Dorfstraße und fuhr in Richtung Bahnhofsstraße, als er auf den 31-jährigen Radfahrer traf. Dieser befand sich mit seinem E-Bike zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Bahnhofsstraße und war in Richtung Lockwitztalstraße unterwegs. Nach Angaben der Polizei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0351 483 2233 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.

Von lp