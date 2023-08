Achtung in Dresden-Pieschen: An der Dresdner Hubertusstraße wird gebaut

Dresden. Ab September wird an der Hubertusstraße im Dresdner Stadtteil Pieschen gebaut. Die Arbeiten beginnen am 1. September und sollen Ende Oktober abgeschlossen sein. Gesperrt wird der Bereich zwischen Großenhainer und Volkersdorfer Straße in mehreren Bauabschnitten. Der Grund: SachsenEnergie verlegt hier rund 370 Meter Fernwärmeleitungen mit fünf neuen Anschlüssen.

Auch die Trinkwasserleitungen werden auf 270 Metern erneuert sowie 320 Meter Fernmelderohre verlegt. Umleitungen werden ausgeschildert. Wegen der Vorbereitungen der Bauarbeiten müssen sich Fußgänger schon ab dem 14. August auf Einschränkungen auf dem linken Gehweg zwischen Volkersdorfer und Friedewalder Straße einstellen.

