﻿Verein will in Dresden-Hellerau eine freie Schule gründen

Dresden. Das Interesse war beträchtlich: Im Bürgerzentrum Waldschänke Hellerau mussten zusätzliche Stühle herbeigeschafft werden, damit alle Interessenten sitzen konnten. Theresa Vogel und Frank Jank vom Verein für nachhaltige Bildung (venabi e.V.) stellten ihr Projekt für eine „Freie Gartenstadtschule Hellerau“ vor.

Geplant ist eine kleine Einrichtung, die alle vor große Herausforderungen stellen wird. Am 21. August 2023 soll es mit dem Start des Schuljahres 2023/24 losgehen. Die Initiative will mit bis zu 18 Kindern altersgemischt in die Klassenstufe 1 und 2 starten. Dann soll die Schule langsam wachsen, in der Grundschulphase bis Klassenstufe 4 sind maximal 50 Kinder angepeilt. Beim angestrebten Ausbau bis Klasse 10 könnten es bis zu 200 Schüler werden, müssten es aber nicht.

Initiatoren: Eltern brauchen „gute Nerven“

Jank und Vogel halten mit Schwierigkeiten nicht hinter dem Berg. Noch gibt es keine Genehmigung. Der Antrag beim Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) läuft. Die Eltern würden „gute Nerven“ benötigen, weil der Behördenentscheid auch bis unmittelbar vor dem Schuljahresbeginn auf sich warten lassen kann. Das identische Konzept sei jedoch in der Vergangenheit schon für eine Schule in Weißwasser genehmigt worden, zeigt sich Jank zuversichtlich.

Der Verein will die Schule am Moritzburger Weg ansiedeln. In dem Gebäude betreibt der Eigenbetrieb der Stadt derzeit noch eine Kita. Sie soll bis Ende 2024 auslaufen, vor zwei Jahren hat das bei den betroffenen Eltern massive Kritik ausgelöst. Nun fällt der Stadt ein Nachmieter in den Schoß. Die Verwaltung muss aber noch die Betriebserlaubnis ändern lassen, damit die Schule im August starten kann. Laut Jank hat der Verein mit dem privaten Vermieter einen langfristigen Mietvertrag.

Keine Zensuren, keine Hausaufgaben

Anknüpfend an das natürliche Lernen, setzen die Initiatoren auf „lebensweltorientiertes, entdeckendes und selbstgesteuertes Lernen“. Zensuren werde es ebenso wenig geben wie Hausaufgaben oder klassische Zeugnisse. Die Kinder sollen, „durch individuelle Bedeutsamkeit motiviert werden, eigene Vorhaben entwickeln, bei denen sie sowohl fachliche als auch soziale Kompetenzen entfalten können“.

Die Pädagogen würden sich „nicht als Be-Lehrer, sondern als Lernbegleiter mit Sach- und Methodenkompetenz“ verstehen. Sie seien „Impulsgeber, Moderatoren und Ermöglicher“. Besonderes Gewicht haben außerdem Nachhaltigkeit auf allen Ebenen sowie eine demokratische Schulkultur. Das Konzept werde bereits seit 2019 an der Freien Alternativschule Weißwasser umgesetzt, die in ihrem Gründungsprozess eng von den Initiatoren der Gartenstadtschule mitbegleitet wurde.

„Langjährige Erfahrung“

Das pädagogische Kernteam stehe und bringe eine langjährige Erfahrung mit. Vogel ist grundständig ausgebildete Lehrerin, hat an Schulen gearbeitet und Referendare in Mathe-Didaktik geschult. Nach den Erfahrungen im staatlichen Schulsystem sagen die Initiatoren: „Es muss doch auch anders gehen.“ Es gehe weniger um das Ziel, sondern mehr um den Prozess und ganz ausdrücklich nicht um „den Anspruch, jedes Jahr etwas abzurechnen“.

Bei der Präsentation des reformpädagogischen Konzepts kommt auch der „nicht unumstrittene“ (Jank) Neurobiologe, Prof. Gerald Hüther, mit einer Videobotschaft zu Wort („Lernen geht nur mit Begeisterung“). Hauptlehrerin wird Vogel sein, die weitere feste Bezugsperson für die Kinder stehe namentlich noch nicht fest. Weiteres Personal wird eingebunden.

Bürgschaften und Schulgeld

Freie Schulen erhalten in Sachsen nur 80 Prozent der Kosten vergleichbarer staatlicher Schulen ersetzt. In den ersten drei Jahren gibt es davon auch nur die Hälfte, übersteht das Projekt diese Zeit, wird die Förderung nachgezahlt. So braucht die Gartenstadtschule eine Zwischenfinanzierung per Darlehen, Bürgschaften, Schulgeld von 140 Euro pro Monat und nicht zuletzt möglichst viele Spenden. Jank: „Wir wollen und dürfen Leute, die sich das nicht leisten können, nicht ausschließen.“ Daher gebe es ein „solidarisches Schulmodell“: Wer mehr zahlen kann, zahle mehr, erläutert der Vereinsvorstand.

In diesem Gebäude am Moritzburger Weg in Dresden soll die „Freie Gartenstadtschule Hellerau“ starten. © Quelle: IPicture

Die Eltern im Bürgerzentrum treibt das an diesem Donnerstagabend nicht in Scharen aus dem Saal. Viele kennen freie Schulprojekt, haben teilweise Erfahrungen mit der Natur- und Umweltschule, die vor einigen Jahren wieder schließen musste, später aber noch Preise erhielt. Sie fragen nach einem Hort („zu großer bürokratischer Aufwand“), der Betreuung bis 16 Uhr nach dem Unterricht von 9 bis 13.45 Uhr („werden wir stemmen“) und der Ferienbetreuung („wenn wir es mit Eltern schaffen“).

Dem Verein sei an Eltern mit „Haltung“ gelegen, die das Konzept voll und ganz mittragen, es sei „radikal und konsequent“. Am Ende gibt es Beifall und etwa ein Dutzend Einträge in der Interessentenliste. Der Verein will nun in Gesprächen mit den Eltern die Schülerschaft für den Start „in der richtigen Mischung“ zusammenstellen.

Info: Im Mai gibt es eine weitere Infoveranstaltung und mehr Details unter gartenstadtschule-hellerau.de/