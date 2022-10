﻿Kritik an der Bildungsstrategie in Dresden

Dresden. Die Stadt Dresden widmet sich mit einem besonderen Konzept den Kitas und Schulen in benachteiligten Stadtteilen. Jetzt wird über die Weiterentwicklung dieser Bildungsstrategie diskutiert. Die konkreten Pläne dafür stoßen bei Carsten Schöne, dem Regionalgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, eine Dachorganisation freier Träger der Wohlfahrtspflege, auf Kritik.

Die Stadt will ihre Bildungsstrategie überarbeiten. Was halten Sie davon?

Carsten Schöne: Die Stadt will sich mehr Gedanken über die Schule machen, als über Schulgebäude, Hausmeister und Sekretärinnen zu reden. Bildung ist grundsätzlich Ländersache. Aber meiner Meinung nach ist es schon lange notwendig, dass auch die Stadt als Schulträger mehr in konzeptioneller Richtung unternimmt. Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die Stadt ihre Rolle als Schulträger neu betrachtet. Wir sind aber nicht der Reparaturbetrieb des Schulsystems.

„Verantwortung des Freistaats“

Der Bildungsbürgermeister will die Arbeit noch stärker auf die Familien ausrichten, die hinter sozial benachteiligten Kindern stehen. Das ist doch ein guter Ansatz, oder?

Es scheint in der künftigen Strategie aber einen Leitgedanken zu geben. Mit vielen Instrumenten will die Stadt dafür sorgen, dass sich Eltern und Schule auf Augenhöhe begegnen. Das ist aber Sache des Schulsystems in der Verantwortung des Freistaats.

Was meinen Sie damit?

Schulleitungen sind mächtig. Sie entscheiden über die Aufnahme von Kindern. Mit dem Blick auf erwartbare Schwierigkeiten kommt es da schon mal zu Ablehnungen von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Diese konzentrieren sich dann an bestimmten Schulen, weil sie anderswo nicht aufgenommen werden. Da beginnt Ausgrenzung. Wenn wir Inklusion ernstnehmen, müsste jede Schule in der Lage sein, jedes Kind aufzunehmen.

Gemeinsames Agieren nötig

Können Sie dazu konkrete Fälle nennen?

Das ist immer schwierig, weil es jeweils um den Schutz der Familien und die Interessen der Kinder geht. Aber die guten inklusiven Konzepte der Kita enden häufig, wenn der Schulbesuch beginnt. Hier ist ein gemeinsames Agieren aller Akteure notwendig: des Kultusministeriums mit seinem Landesamt für Schule und Bildung und des Schulträgers Stadt Dresden mit Jugendamt und Sozialamt.

Die Bildungsstrategie der Stadt leistet das nicht?

Die Bildungsstrategie will das erreichen. Im Konzept der Stadt ist formuliert, dass die Lehrer entlastet werden sollen, damit sie sich auf die Wissensvermittlung konzentrieren können. Das klingt verräterisch. Hier soll möglicherweise auch Personalmangel kaschiert werden. Dabei geht es an Schulen laut Schulgesetz um mehr als nur die Wissensvermittlung.

Leiden unter Personalmangel

Woran denken Sie dabei?

Es geht um soziale Kompetenzen und Gemeinschaftssinn. Es gibt das geflügelte Wort, man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Daran habe ich zunehmend meine Zweifel. Gerade die dafür notwendigen Fächer wie Ethik, Religion, Sprachen oder auch Musik und Sport leiden immer als erstes am Personalmangel. Viele Schulen leisten eine gute Arbeit. Die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule hängt natürlich immer von Personen ab. Teilweise beschränkt sie sich jedoch auf den Elternabend, wo viele organisatorische Themen besprochen werden. Elterngespräche können das grundsätzliche Manko dann nicht ausgleichen.

Die Stadt will den Familienbezug in der Kita und der Grundschule verstärken, es ist von Kindertageszentren, mehr Familienklassenzimmern und Familiengrundschulzentren die Rede. Was ist daran falsch?

Die Familienzentren müssen sich konzeptionell weiterentwickeln. Sie erreichen momentan die Familien, in denen sich Eltern für ihre Interessen engagieren, aber nicht wirklich die benachteiligten Familien. Es muss mehr Angebote geben, mit denen in den benachteiligten Stadtteilen direkt auf Familien zugegangen wird, auf Spielplätzen oder anderswo. Nur darauf zu warten, dass die Eltern in die Familienzentren kommen, reicht da nicht. Hier fehlt mir die passende Ausrichtung der Bildungsstrategie.

Nachhaltige Finanzierung offen

Was sagt die Stadt zu ihren Argumenten?

Bislang ist mit den freien Trägern nicht gesprochen worden, Schulsozialarbeit und Horte sind bislang nicht einbezogen worden. Die Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Familien beispielsweise wussten lange nicht, dass über sie gesprochen wird. In der Entstehung des neuen Strategiepapiers gab es keinen Kontakt. Ich vermisse einen klaren Zeitplan für die weitere Entwicklung des Konzepts, Angaben zur Trägerschaft der Familiengrundschulzentren. Auch eine nachhaltige Finanzierung ist noch offen.

Wo fehlt das Geld?

Für die Familiengrundschulzentren gibt es eine Zusage für eine Förderungen vom Freistaat durch das Kultusministerium für 2022 und 2023. Was nach 2024 ist, ist offen. Der städtische Finanzierungsanteil liegt zunächst bei knapp 200 000 Euro und wächst in den nächsten fünf Jahren auf fast 400 000 Euro. Um es noch einmal klar zu sagen: Es ist gut, dass sich die Stadt dafür engagiert, Benachteiligungen abzubauen. Aber das gelingt nur in einer verbindlichen Kooperation zwischen Land, Stadt und freien Trägern. Für die konkrete Umsetzung braucht es eine umfassende Beteiligung.

Interview: Ingolf Pleil