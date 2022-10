In Dresden fehlt Geld für Kita-Investitionen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die immens gestiegenen - und weiter steigenden - Baukosten bringen nun auch die Sanierung und den Neubau von Dresdner Kitas in die Bredouille. Bildungsbürgermeister Jan Donhauser rechnet für die nächsten Jahre mit einem Mehrbedarf von 37 Millionen Euro, die nicht durch Haushaltsmittel gedeckt sind.

So soll die neue Kita am Dörnichtweg in Dresden aussehen. © Quelle: Visualisierung: Nhzwo Architekten

Mal fehlen drei Millionen, mal zwei, mal nur eine halbe - jede für sich genommen keine große Summe, aber in der Addition dann doch beträchtlich. Kratzt die Stadt das fehlende Geld nicht zusammen, gehen Fördermittel flöten, müssen Kinder auf die Sanierung ihrer Kita oder den Ersatzneubau warten, schlimmstenfalls droht in Einzelfällen sogar die Schließung. Das wäre ein Jammer. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir müssen aufpassen, dass sich der Boom nicht ins Gegenteil verkehrt, weil die Leute zu lange auf ihre Solaranlage warten müssen. Detlef Neuhaus Geschäftsführer von Solarwatt Dresden über volle Auftragsbücher und lange Wartezeiten

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Acht neue Todesfälle am Mittwoch: Erstmal seit Längerem meldet Dresden wieder Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Derweil sinkt die Inzidenz. Jetzt lesen

Corona-Herbstwelle: Wie unterscheiden sich die Symptome von Grippe und Erkältung? In diesem Herbst hat das Coronavirus wieder Hochsaison. Aber auch Erkältungs- und Grippeerreger kursieren vermehrt. Welche Symptome zeigen, womit man sich nun angesteckt hat? Das zu unterscheiden ist schwierig. Ein paar Hinweise gibt es aber. Jetzt lesen

Stiftung Warentest: Nur drei von zwölf getesteten FFP2-Masken empfehlenswert: Mit oder ohne? Immer lauter wird die Diskussion um eine erneute Maskenpflicht in Innenräumen. Passend dazu hat Stiftung Warentest FFP2-Masken geprüft – zum dritten Mal seit Beginn der Pandemie. Das Ergebnis ist erneut alles andere als beruhigend. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Tom Gaebel © Quelle: Mumpi Kuenster / PR

Tom Gaebel vor seinem Dresden-Konzert: „Dr. Swing“ im Interview

Tom Gaebel wird am Sonntag mit seinem Orchester im Dresdner Kulturpalast auftreten. Dort will er auch seine neue CD vorstellen. Im DNN-Interview verrät er noch mehr. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Jedes Jahr legt der Steuerzahlerbund eine Sammlung von Fällen der Geldverschwendung vor. © Quelle: dpa

So verschwendet der Staat Steuergelder: Lichtshow am Bundestag, FFP2-Masken und unnötiges Impfzentrum

Der Bund der Steuerzahler listet in seinem neuen Schwarzbuch wieder viele Fälle von Verschwendung auf. Ganz oben auf der Liste steht ein Deal des Bundesgesundheitsministeriums zur Beschaffung von Corona-Schutzmasken, der noch heute hoch bezahlte Anwaltskanzleien beschäftigt. Jetzt lesen

Termine des Tages

13.30 Uhr bis 17 Uhr: Spielenachmittag - Rommé und Skat für Senioren Anmeldung: Tel. 0351 323 05 60 Ort: Begegnung und Beratung für Senioren und Angehörige, Prohliser Allee 31, 01237 Dresden

14 Uhr: Ferienprogramm „Moped-Rätselrallye“ - Knobelreise durch die neue Ausstellung „Generation Simson. Mit 50 Kubik auf der Überholspur“: Wie heißt der Farbton, in dem das Moped „Schwalbe“ lackiert wurde? Wer ist alles auf dem riesigen Wimmelbild zu entdecken? Oder wohin ist die Reiseschwalbe gefahren? Spannendes über Simson Mopeds und am Ende gibt‘s eine Urkunde. Ort: Verkehrsmuseum Dresden, Augustusstraße 1, 01067 Dresden

15.30 Uhr: Urbaner Gartenrundgang - Was hat gerade Saison? Wie mache ich Obst und Gemüse haltbar? Wie backe ich richtig gutes Brot? Von der Teeherstellung aus dem eigenen Kräutergarten über die Grundlagen der Fermentation bis zur Verarbeitung heimischer Apfelsorten gibt es Informationen im Garten des Japanischen Palais. In Kooperation mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden hat sich der Ernährungsrat Dresden ein Jahresprogramm überlegt, bei dem Dresdner sowie Besucher des Museums praktisch und sinnlich an das Thema nachhaltige Ernährung in der Stadt herangeführt werden. Die Workshops sind familienfreundlich gestaltet. Ort: Japanisches Palais, Palaisplatz 11, 01097 Dresden

Wer heute wichtig wird

Wie steht es um die Frühkindliche Bildung in Deutschland? Die Bertelsmann-Stiftung stellt ihre aktuelle Studie vor. © Quelle: Archiv

Die Bertelsmann Stiftung stellt heute ihren neuen Ländermonitor zur frühkindlichen Bildung in Deutschland vor. Es handelt sich dabei um eine deutschlandweite Analyse der Kita-Betreuung und des Betreuungsbedarfs, aufgeschlüsselt nach einzelnen Bundesländern.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Schimpanse in Uganda © Quelle: imago images/CSP_imagex

... Manspreading - typisch für Primaten, sagt ein Forscher, aber lernen sollten wir von ihnen etwas anderes

Was können wir von unseren nächsten Verwandten – den Schimpansen und Bonobos – über Gender lernen? Jede Menge, sagt der weltbekannte Primatenforscher Frans de Waal. Im RND-Interview erklärt er, ob es trans Primaten gibt – und warum auch Männer sich durchaus um Kinder kümmern können und sollten. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play